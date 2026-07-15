Антибалістична коаліція: 12 провідних оборонних компаній вже долучилися до проєкту

Вже 12 провідних оборонних компаній офіційно долучилися до новоствореної Антибалістичної коаліції для розробки спільного оборонного щита — інтегрованої системи протидії балістичним ракетам.

Як пише Delo.ua, про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров.

Серед учасників присутні такі розробники як Kongsberg Defence & Aerospace, Thales, Safran, MBDA, Eurosam, Saab, Diehl Defence, Weibel Scientific, Fire Point, HENSOLDT, Sener та Leonardo. Виробники, які раніше конкурували на ринку озброєнь, об'єднують свої технологічні рішення та експертизу для розробки засобів захисту неба.

Офіційний старт інтегрованої Антибалістичної коаліції відбувся 13 липня у Франції за участі Президента України Володимира Зеленського та лідерів держав-партнерів. Наразі до складу об'єднання увійшли 10 країн: Україна, Данія, Франція, Німеччина, Італія, Нідерланди, Норвегія, Іспанія, Швеція та Велика Британія. Коаліція функціонує на відкритій основі, тому інші країни також можуть приєднатися до її роботи.

"Росія дедалі активніше використовує балістичні ракети для атак на українські міста та цивільну інфраструктуру. Водночас зростає співпраця між росією, Іраном і Північною Кореєю у розвитку ракетних технологій. Це створює нові загрози не лише для України, а й для всієї Європи", — наголосив Умєров.

Взаємодія всередині коаліції побудована на трьох рівнях: політичному; урядовому; промисловому. Країни-учасниці спільно визначатимуть технічні вимоги до обладнання, проводитимуть спільні дослідження, конструюватимуть деталі, проводитимуть тестування та запускатимуть системи у серійне виробництво.

Україна має розробити один із головних компонентів системи — власну антибалістичну ракету. Країни-партнери забезпечать постачання сучасних радарів, оптичних сенсорів та інших складних елементів управління. Спільний проєкт FREYJA розробляється як доповнення до вже існуючих систем протиповітряної та протиракетної оборони, що дозволить підвищити рівень безпеки європейських країн без необхідності повної заміни діючої інфраструктури ППО.

Нагадаємо, у червні німецький оборонний гігант HENSOLDT підписав меморандум про співпрацю з українською компанією Fire Point. Метою партнерства є спільна розробка новітньої наземної системи протиповітряної оборони, здатної виявляти та перехоплювати балістичні ракети. Проєкт отримав офіційну назву FREYJA.