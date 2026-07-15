Антибалистическая коалиция: 12 ведущих оборонных компаний уже присоединились к проекту

Уже 12 ведущих оборонных компаний официально присоединились к вновь Антибаллистической коалиции для разработки общего оборонного щита — интегрированной системы противодействия баллистическим ракетам.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров.

Среди участников присутствуют такие разработчики как Kongsberg Defence & Aerospace, Thales, Safran, MBDA, Eurosam, Saab, Diehl Defence, Weibel Scientific, Fire Point, HENSOLDT, Sener и Leonardo. Производители, ранее конкурировавшие на рынке вооружений, объединяют свои технологические решения и экспертизу для разработки средств защиты неба.

Официальный старт интегрированной антибаллистической коалиции состоялся 13 июля во Франции с участием Президента Украины Владимира Зеленского и лидеров государств-партнеров. В настоящее время в состав объединения вошли 10 стран: Украина , Дания , Франция , Германия , Италия , Нидерланды , Норвегия , Испания , Швеция и Великобритания. Коалиция функционирует на открытой основе, поэтому другие страны могут присоединиться к ее работе.

"Россия все активнее использует баллистические ракеты для атак на украинские города и гражданскую инфраструктуру. В то же время растет сотрудничество между Россией, Ираном и Северной Кореей в развитии ракетных технологий. Это создает новые угрозы не только для Украины, но и для всей Европы", - подчеркнул Умеров.

Взаимодействие внутри коалиции построено на трех уровнях: политическом; правительственном; промышленном. Страны-участницы будут совместно определять технические требования к оборудованию, проводить совместные исследования, конструировать детали, проводить тестирование и запускать системы в серийное производство.

Украина должна разработать один из главных компонентов системы – собственную антибалистическую ракету. Страны-партнеры обеспечат поставку современных радаров, оптических сенсоров и других сложных элементов управления. Совместный проект FREYJA разрабатывается как дополнение к уже существующим системам противовоздушной и противоракетной обороны, что позволит повысить уровень безопасности европейских стран без необходимости полной замены действующей инфраструктуры ПВО.

Напомним, в июне немецкий оборонный гигант HENSOLDT подписал меморандум о сотрудничестве с украинской компанией Fire Point. Целью партнерства является совместная разработка новейшей наземной системы противовоздушной обороны, способной обнаруживать и перехватывать баллистические ракеты. Проект получил официальное название FREYJA.