Убытки колоссальные: Rozetka просит помощи государства после атаки на склад

Стоимость распределительного центра компании Rozetka под Киевом, который был разрушен в результате российского удара в ночь на 5 августа, составила $70 млн. Из-за атаки уничтожены товары на миллиарды гривен.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила соучредитель Rozetka Ирина Чечоткина, передает "Интерфакс-Украина".

"Если говорить о последних разрушениях моего бизнеса, то только 70 млн стоил состав. И я говорю сейчас не о гривнах, а о долларах", - отметила она на встрече с бизнесом, организованной комитетом Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Чечоткина подчеркнула, что страховые компании пока не готовы страховать такие объемы. Для помощи возобновлению бизнеса со стороны государства, она предложила отсрочить уплату налогов для пострадавших компаний.

"Все, что я могу сейчас просить, - это возможность отсрочки налогов, чтобы мы могли иметь возможность восстановиться. Потому что ущерб настолько колоссальный, что если не помочь, то у нас завтра не будет возможности восстановиться", - подчеркнула Чечоткина.

Напомним, 5 августа российская атака тремя баллистическими ракетами уничтожила распределительный складской комплекс Rozetka в Броварах.

Разрушенный российской атакой распределительный центр Rozetka в Броварах был открыт в 2017 году. Он обрабатывал более 100 тыс. заказов в день. По словам совладельцев компании Rozetka, после поражения он не подлежит восстановлению.

О Rozetka

Rozetka — одна из самых масштабных e-commerce компаний Украины, основанная в 2005 году Ириной и Владиславом Чечоткиными. В 2015-м совладельцем Rozetka стал фонд Horizon Capital.

Сегодня на Rozetka представлены миллионы товаров в разных категориях. Заказы доставляют по всей Украине благодаря собственной логистике и сети пунктов выдачи. Платформа стала одной из ключевых для украинской электронной торговли.

В 2019 году компания сделала еще один шаг к созданию собственной экосистемы, запустив платежный сервис RozetkaPay, позволяющий пользователям быстро оплачивать покупки онлайн, а бизнесу принимать платежи непосредственно внутри платформы.

Согласно информации, опубликованной на сайте онлайн-ритейлера, Rozetka имеет более 540 магазинов в более чем 165 городах Украины. Число работников превышает 5000.

Компания получила 38,9 млн грн ущерба в 2025 году, а ее доход почти не изменился – 30 млрд грн (+1% за год).