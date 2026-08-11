Anthropic заключила соглашение на $9 миллиардов с криптомайнером для развития ИИ

Разработчик искусственного интеллекта Anthropic заключил сделку стоимостью $9,1 млрд с майнинговой компанией Riot Platforms, активно развивающей направление аренды мощностей для ШИ-дата-центров. Соглашение направлено на обеспечение разработчика моделей Claude необходимыми вычислительными ресурсами.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на материал Bloomberg.

По условиям 20-летнего контракта, рассчитанного до июня 2048 года, Riot предоставит Anthropic 191 мегаватт вычислительной мощности из своего кампуса в Рокдейле, штат Техас.

Соглашение также предусматривает возможность продления срока аренды еще на два пятилетних периода, что может увеличить общую выручку Riot до $16,1 млрд. На фоне этих новостей акции Riot Platforms подскочили на 25% — до $24,40.

Партнерство по Riot Platforms стало очередным шагом Anthropic в масштабной кампании по обеспечению себя вычислительными инфраструктурными ресурсами.

В настоящее время компания активно противостоит дефициту мощностей из-за стремительного роста спроса на свои ШИ-продукты. В частности, в мае разработчик согласился приобрести вычислительные ресурсы у xAI Илона Маска почти на $45 млрд.

Деятельность Riot является примером более широкой тенденции, когда криптовалютные компании диверсифицируют бизнес и переориентируют дата-центры на облачные вычисления для ШИ-отрасли.

Напомним, ранее Anthropic заключила сделку на $10 млрд с новым облачным стартапом для наращивания мощностей. Американский разработчик искусственного интеллекта подписал контракт с компанией Volta Infra Holdings Ltd. по покупке вычислительных мощностей.