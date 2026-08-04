Anthropic заключила сделку на $10 млрд с новым облачным стартапом для наращивания мощностей

Американский разработчик искусственного интеллекта Anthropic заключил сделку стоимостью 10 миллиардов долларов с облачным стартапом Volta Infra Holdings Ltd. по покупке вычислительных мощностей.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Bloomberg.

Шестилетнее соглашение предусматривает использование дата-центра в Норвегии мощностью 133 мегаватта, который будет оснащен новейшими чипами Nvidia Vera Rubin. Объект будет управляться в партнерстве с компанией Bitdeer Technologies Group, которая перепрофилирует свои площадки для поддержки AI-вычислений.

Расширение партнерств и подготовка к выходу на биржу

Anthropic активно расширяет свои ресурсы на фоне растущего спроса на свои инструменты, в частности чат-бот Claude, среди корпоративных и частных пользователей.

Ранее компания уже подписала ряд соглашений о предоставлении вычислительных мощностей с такими гигантами как SpaceX, Advanced Micro Devices Inc. и Akamai Technologies Inc., а также ведет переговоры по аренде серверных площадей в дата-центрах Meta Platforms Inc.

В свою очередь, основанный в январе стартап Volta Infra, поддерживающий Nvidia Corp., привлек 300 миллионов долларов венчурного финансирования, после чего его оценка выросла до 2,4 миллиарда долларов. Для покрытия высоких затрат на разработку искусственного интеллекта Anthropic также рассматривает возможность выхода на биржу уже в текущем году.

Напомним, ранее рыночная оценка Anthropic достигла 965 миллиардов долларов после привлечения 65 миллиардов долларов в рамках нового раунда финансирования, что позволило стартапу опередить OpenAI.