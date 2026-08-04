Anthropic уклала угоду на $10 млрд з новим хмарним стартапом для нарощування потужностей

Американський розробник штучного інтелекту Anthropic уклав угоду вартістю 10 мільярдів доларів із хмарним стартапом Volta Infra Holdings Ltd. щодо купівлі обчислювальних потужностей.

Про це повідомляє Delo.ua із посиланням на дані Bloomberg.

Шестирічна угода передбачає використання дата-центру в Норвегії потужністю 133 мегавати, який буде оснащено найновішими чипами Nvidia Vera Rubin. Об'єкт управлятиметься у партнерстві з компанією Bitdeer Technologies Group, яка перепрофілює свої майданчики для підтримки AI-обчислень.

Розширення партнерств та підготовка до виходу на біржу

Anthropic активно розширює власні ресурси на тлі зростаючого попиту на свої інструменти, зокрема чат-бот Claude, серед корпоративних та приватних користувачів.

Раніше компанія вже підписала низку угод про надання обчислювальних потужностей із такими гігантами, як SpaceX, Advanced Micro Devices Inc. та Akamai Technologies Inc., а також веде переговори щодо оренди серверних площ у дата-центрах Meta Platforms Inc.

Своєю чергою, заснований у січні стартап Volta Infra, який підтримує Nvidia Corp., залучив 300 мільйонів доларів венчурного фінансування, після чого його оцінка зросла до 2,4 мільярда доларів. Для покриття високих витрат на розробку штучного інтелекту Anthropic також розглядає можливість виходу на біржу вже цього року.

Нагадаємо, раніше ринкова оцінка Anthropic сягнула 965 мільярдів доларів після залучення 65 мільярдів доларів у межах нового раунду фінансування, що дозволило стартапу випередити OpenAI.