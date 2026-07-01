Штучний інтелект у лабораторіях: Anthropic випустила Claude Science для автоматизації досліджень

Технологічний стартап Anthropic оголосив про реліз нового програмного забезпечення Claude Science, створеного для автоматизації наукових досліджень у галузях біології та хімії. Інструмент покликаний звільнити науковців від рутинних завдань і вже доступний у бета-версії для платних користувачів компанії.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Bloomberg.

Головна особливість нового сервісу — об'єднання понад 60 провідних наукових баз даних в єдиному інтерфейсі. Завдяки цьому дослідники можуть ставити запитання звичайною мовою та отримувати комплексні відповіді без необхідності шукати інформацію в кожному джерелі окремо.

Крім того, Claude Science здатний виконувати багатоетапні завдання, наприклад, прогнозувати структури білків. Інструмент працює на базі існуючих моделей, зокрема Opus 4.8, та надає чіткі посилання на джерела, щоб вчені могли легко перевірити точність даних.

Як Claude Science змінить роботу вчених

Новий інструмент розроблений для того, щоб максимально спростити щоденну рутину в лабораторіях. Компанія виділяє кілька ключових можливостей платформи:

Швидкий пошук інформації: науковцям більше не потрібно робити запити до десятків окремих джерел — усі дані зібрані в одному місці;

Автоматизація складних процесів: ШІ самостійно виконує багатоетапні аналітичні завдання, включаючи хімічні та біологічні розрахунки;

Прозорість результатів: усі відповіді Claude містять деталізовані посилання та підтвердження, що дозволяє легко перевірити точність згенерованих даних.

Несподіванкою для ринку стала інша заява Anthropic на презентації в Сан-Франциско. Компанія запускає власні внутрішні програми з доклінічної розробки ліків. Стартап планує сфокусуватися на медичних напрямках, які традиційні фармацевтичні та біотехнологічні гіганти вважають комерційно непривабливими.

Ця новина миттєво обвалила акції провідних компаній, пов'язаних із розробкою ліків. Цінні папери Schrodinger Inc. упали на 8,3%, а компанія Recursion Pharmaceuticals втратила близько 3,3% вартості. Інвестори побоюються, що поява ШІ-платформи такого рівня може зробити частину традиційних сервісів застарілими. Це не перший подібний випадок — у лютому запуск ШІ-інструменту для автоматизації юридичної роботи Claude Cowork спровокував масштабний розпродаж акцій на фондовому ринку на суму 1 трильйон доларів.

Наразі ринкова вартість Anthropic оцінюється у гігантські 965 мільярдів доларів, і компанія активно готується до первинного публічного розміщення акцій, яке може відбутися вже цієї осені. Випуск спеціалізованих інструментів для науки, охорони здоров'я та фінансів є частиною стратегії стартапу, спрямованої на залучення великих корпоративних клієнтів та виправдання своєї високої капіталізації у змаганні з головним конкурентом — OpenAI.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що США пом’якшили контроль над ШІ та дозволили Anthropic відновити роботу найпотужніших моделей. Тоді Міністерство торгівлі США скасувало обмеження на використання передових систем Claude Mythos та Claude Fable, які раніше були заблоковані через вимоги національної безпеки.