Искусственный интеллект в лабораториях: Anthropic выпустила Claude Science для автоматизации исследований

Технологический стартап Anthropic объявил о выпуске нового программного обеспечения Claude Science, созданного для автоматизации научных исследований в области биологии и химии. Инструмент призван освободить ученых от рутинных задач и уже доступен в бета-версии платных пользователей компании.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Bloomberg.

Главная особенность нового сервиса – объединение более 60 ведущих научных баз данных в едином интерфейсе. Благодаря этому исследователи могут задавать вопросы на обычном языке и получать комплексные ответы без необходимости искать информацию в каждом источнике в отдельности.

Кроме того, Claude Science способен выполнять многоэтапные задачи, например прогнозировать структуры белков. Инструмент работает на базе существующих моделей, в частности Opus 4.8, и дает четкие ссылки на источники, чтобы ученые могли легко проверить точность данных.

Как Claude Science сменит работу ученых

Новый инструмент разработан для того, чтобы максимально упростить ежедневную рутину в лабораториях. Компания выделяет несколько ключевых возможностей платформы:

Быстрый поиск информации: ученым больше не нужно запрашивать десятки отдельных источников — все данные собраны в одном месте;

Автоматизация сложных процессов: ИИ самостоятельно выполняет многоэтапные аналитические задачи, включая химические и биологические расчеты;

Прозрачность результатов: все ответы Claude содержат детализированные ссылки и подтверждения, позволяющие легко проверить точность сгенерированных данных.

Неожиданностью для рынка стало другое заявление Anthropic на презентации в Сан-Франциско. Компания запускает собственные внутренние программы по доклинической разработке лекарства. Стартап планирует сфокусироваться на медицинских направлениях, традиционные фармацевтические и биотехнологические гиганты считают коммерчески непривлекательными.

Эта новость мгновенно обрушила акции ведущих компаний, связанных с разработкой лекарства. Ценные бумаги Schrodinger Inc. упали на 8,3%, а компания Recursion Pharmaceuticals потеряла около 3,3% стоимости. Инвесторы опасаются, что появление ИИ-платформы такого уровня может сделать часть традиционных сервисов устаревшими. Это не первый подобный случай — в феврале запуск ИИ-инструмента для автоматизации юридической работы Claude Cowork спровоцировал масштабную распродажу акций на фондовом рынке на сумму 1 триллиона долларов.

В настоящее время рыночная стоимость Anthropic оценивается в гигантские 965 миллиардов долларов, и компания активно готовится к первоначальному публичному размещению акций, которое может состояться уже этой осенью. Выпуск специализированных инструментов для науки, здравоохранения и финансов является частью стратегии стартапа, направленной на привлечение крупных корпоративных клиентов и оправдание своей высокой капитализации в соревновании с главным конкурентом OpenAI.

Напомним, ранее сообщалось, что США смягчили контроль над ИИ и позволили Anthropic возобновить работу самых мощных моделей. Тогда Министерство торговли США отменило ограничения на использование передовых систем Claude Mythos и Claude Fable, ранее заблокированных из-за требований национальной безопасности.