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Втрати ворога станом на 25 липня 2026 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1 450 росіян
ЗСУ за останню добу ліквідували 1 450 росіян / Генеральний штаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1 450 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1613 добу повномасштабної війни становлять 1 437 550 осіб.

Втрати Росії у війні на 25 липня 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 25 липня втратила:

  • особового складу – близько 1 437 550 (+1 450) осіб,
  • танків – 12 208 (+7) од.
  • бойових броньованих машин – 25 011 (+11) од.
  • артилерійських систем – 46 724 (+78) од.
  • РСЗВ – 1 968 (+0) од.
  • засоби ППО – 1 518 (+2) од.
  • літаків – 439 (+0) од.
  • гелікоптерів – 354 (+0) од.
  • наземних робототехнічних комплексів – 2 023 (+17) од.
  • БпЛА оперативно–тактичного рівня – 426 836 (+1 596) од.
  • крилаті ракети – 4 943 (+5) од.
  • кораблі / катери – 34 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 125 358 (+571) од.
  • спеціальна техніка – 4 462 (+8) од.
Фото 2 — Втрати ворога станом на 25 липня 2026 – Генштаб ЗСУ

Уражені повітряні цілі ворога станом на 25 липня

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних  цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

  • збито/подавлено одну керовану авіаційну ракету Х-59/69 та 127 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.
Фото 3 — Втрати ворога станом на 25 липня 2026 – Генштаб ЗСУ

Зафіксовано влучання 26 ударних БпЛА на 9 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях. Ракета Х-59 цілі не досягла.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: Карта бойових дій станом на сьогодні.

Автор:
Тетяна Гойденко