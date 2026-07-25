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Втрати ворога станом на 25 липня 2026 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 1 450 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1613 добу повномасштабної війни становлять 1 437 550 осіб.
Втрати Росії у війні на 25 липня 2026
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 25 липня втратила:
- особового складу – близько 1 437 550 (+1 450) осіб,
- танків – 12 208 (+7) од.
- бойових броньованих машин – 25 011 (+11) од.
- артилерійських систем – 46 724 (+78) од.
- РСЗВ – 1 968 (+0) од.
- засоби ППО – 1 518 (+2) од.
- літаків – 439 (+0) од.
- гелікоптерів – 354 (+0) од.
- наземних робототехнічних комплексів – 2 023 (+17) од.
- БпЛА оперативно–тактичного рівня – 426 836 (+1 596) од.
- крилаті ракети – 4 943 (+5) од.
- кораблі / катери – 34 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 125 358 (+571) од.
- спеціальна техніка – 4 462 (+8) од.
Уражені повітряні цілі ворога станом на 25 липня
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- збито/подавлено одну керовану авіаційну ракету Х-59/69 та 127 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.
Зафіксовано влучання 26 ударних БпЛА на 9 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях. Ракета Х-59 цілі не досягла.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
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