Втрати ворога станом на 25 липня 2026 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1 450 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1613 добу повномасштабної війни становлять 1 437 550 осіб.

Втрати Росії у війні на 25 липня 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 25 липня втратила:

особового складу – близько 1 437 550 (+1 450) осіб,

танків – 12 208 (+7) од.

бойових броньованих машин – 25 011 (+11) од.

артилерійських систем – 46 724 (+78) од.

РСЗВ – 1 968 (+0) од.

засоби ППО – 1 518 (+2) од.

літаків – 439 (+0) од.

гелікоптерів – 354 (+0) од.

наземних робототехнічних комплексів – 2 023 (+17) од.

БпЛА оперативно–тактичного рівня – 426 836 (+1 596) од.

крилаті ракети – 4 943 (+5) од.

кораблі / катери – 34 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 125 358 (+571) од.

спеціальна техніка – 4 462 (+8) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 25 липня

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено одну керовану авіаційну ракету Х-59/69 та 127 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Зафіксовано влучання 26 ударних БпЛА на 9 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях. Ракета Х-59 цілі не досягла.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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