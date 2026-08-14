Прифронтовим закладам освіти закуплять техніку та генератори

Уряд спрямує 41,1 млн грн, зібраних через UNITED24, на обладнання закладів освіти у Запорізькій, Одеській та Харківській областях, а також на резервне живлення для професійних і фахових передвищих закладів Запорізької області.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення прем’єр-міністра Сергія Корецького.

Із загальної суми 30,7 млн грн розподілять між закладами дошкільної освіти Запорізької, Одеської та Харківської областей. За ці кошти планують закупити комп’ютерне обладнання, програмне забезпечення, меблі та засоби навчання.

Ще 10,4 млн грн спрямують на закупівлю та встановлення генераторів у закладах професійної та фахової передвищої освіти Запорізької області.

Громади мають провести відповідні закупівлі після розподілу фінансування.

Нагадаємо, у червні уряд виділив 2,3 млрд грн на енергонезалежність і відновлення закладів освіти. Зокрема, 600 млн грн передбачили університетам на когенераційні установки, сонячні електростанції та системи накопичення енергії, ще 500 млн грн — на відновлення пошкоджених будівель, укриття та обладнання.

Крім того, у 2026 році держава окремо спрямувала майже 6 млрд грн на укриття у школах і дитсадках. Частину коштів отримують саме прифронтові громади, зокрема у Запорізькій, Одеській та Харківській областях.