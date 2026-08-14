Російські забудовники опинилися на межі масштабної боргової кризи

Запас фінансової міцності, накопичений російськими девелоперами за період дії пільгової іпотеки, практично вичерпався до кінця 2025 року. Сектор опинився під загрозою масштабної боргової кризи через високу ключову ставку центробанку РФ, яка водночас обвалила ринковий попит на житло та зробила залучення проєктного фінансування критично дорогим.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на матеріал The Moscow Times.

За розрахунками аналітиків, більшість девелоперів у РФ вже спрямовують кредиторам дві третини прибутку до вирахування податків, відсотків та амортизації (EBITDA). У середньостроковій перспективі очікується зростання чистого боргу галузі до рівня понад 4 EBITDA.

Проблеми з наповненням ескроу-рахунків і падіння попиту

Після скасування масової пільгової іпотеки під 8% та посилення вимог до "сімейної іпотеки" обсяги продажів новобудов різко пішли на спад. У липні показники впали на 8% у натуральному вираженні проти торішніх:

Дефіцит фінансування: залишки коштів на ескроу-рахунках майже перестали збільшуватися, через що фінансові труднощі загрожують приблизно 27% споруджуваного житла в країні.

Навіс непроданого житла: у травні–червні обсяг непроданих квартир у процесі будівництва сягнув рекордних 83 млн кв. м. При цьому на кожен метр незавершеного зведення припадає понад 89 тис. рублів залучених кредитних коштів.

Заморожування стартів: майже чверть об'єктів у стадії будівництва (28,7 млн кв. м) взагалі не виведена у відкритий продаж через побоювання відсутності покупців.

Експерти зазначають, що стабілізація ситуації можлива лише у разі суттєвого зниження облікової ставки до рівня близько 10%. Втім, за прогнозами російського регулятора, ставка залишатиметься вищою за ці рівні протягом тривалого часу. З огляду на тривалість будівельного циклу, галузь занурюється у стан глибокої рецесії, яка може тривати від двох до трьох років.

Нагадаємо, дефіцит бюджету Росії сягнув майже 6,5 трлн рублів за сім місяців, що майже вдвічі перевищує запланований річний ліміт уряду РФ.