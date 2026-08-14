Маркетплейс зброї DOT-Chain Defence за рік передав військовим понад 1,2 млн дронів і техніки

За рік роботи DOT-Chain Defence Сили оборони отримали через систему понад 1,2 млн дронів та інших засобів на 69,2 млрд грн. Кількість підрозділів, які користуються маркетплейсом, зросла з 12 до 486, а середній строк поставки техніки зі складу скоротився до дев’яти днів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Міноборони.

DOT-Chain Defence запустили рік тому як пілот для 12 підрозділів із кількома десятками моделей FPV-дронів. Зараз через систему можуть замовляти техніку 486 бойових підрозділів.

У каталозі доступна 1181 позиція від 300 виробників. Асортимент охоплює основні типи безпілотних систем, боєприпаси до них та засоби радіоелектронної боротьби.

Головна відмінність системи від класичної моделі постачання полягає в тому, що підрозділи самостійно обирають необхідні їм засоби в межах виділеного фінансування. Для оформлення замовлення не потрібні паперові рапорти та окремі погодження, а закупівельні процедури й оплату проводить Агенція оборонних закупівель ДОТ.

За даними Міноборони, середній строк постачання засобів, які є на складах, зараз становить дев’ять днів, тоді як раніше процес міг тривати місяцями.

Директор Агенції оборонних закупівель Арсен Жумаділов також зазначив, що виробники, продукцію яких регулярно замовляють через DOT-Chain Defence, за останні шість місяців наростили виробничі потужності. Система фактично дає виробникам швидший сигнал про реальний попит з боку бойових підрозділів.

Окремо через DOT-Chain Defence військові можуть замовляти наземні роботизовані комплекси. З початку 2026 року для війська загалом законтрактували понад 22 тис. НРК, частина з яких постачається через маркетплейс.

Нагадаємо, у липні в DOT-Chain Defence запрацював конструктор ударних дронів, який дозволяє підрозділам обирати комплектацію БпЛА під конкретні бойові завдання ще на етапі замовлення.

Також Агенція оборонних закупівель законтрактувала понад 22 тис. наземних роботизованих комплексів на 2026 рік. Частину таких комплексів військові вже отримують через DOT-Chain Defence.