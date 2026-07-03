В Україні запрацював онлайн-конструктор ударних БпЛА: як це змінить ситуацію на фронті

Перший бойовий підрозділ Сил оборони України самостійно кастомізував ударний безпілотник на маркетплейсі зброї DOT-Chain Defence.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міноборони.

Це стало можливим завдяки запуску нового інструменту — "конструктора дронів", який дозволяє військовим обирати необхідні модифікації БпЛА ще на етапі замовлення, адаптуючи техніку під конкретні бойові завдання.

Директор Агенції оборонних закупівель (ДОТ) Арсен Жумаділов пояснив, що конструктор створили на запит військових, які раніше власноруч адаптували дрони під особливості місцевості чи РЕБ.

Тепер налаштувати БпЛА під тактичні потреби можна за кілька кліків ще під час замовлення, отримуючи на фронт повністю готову "з коробки" техніку.

Таке рішення має зменшить навантаження на дронові майстерні підрозділів та пришвидшить впровадження та масштабування інновацій на фронті.

Як працює конструктор дронів у DOT-Chain Defence

Функціонал працює наступним чином: під час замовлення представник підрозділу бачить усі доступні модифікації засобу. Зокрема, він зможе обирати серед таких елементів:

рама;

польотний стек;

електричний двигун;

пропелери;

приймач управління ELRS;

камера;

відеопередавач;

антена радіопередавача;

батарея;

плата ініціації.

Кожен засіб матиме власну лінійку модифікацій, яка залежатиме від спроможностей виробника.

Про DOT-Chain Defence

DOT-Chain Defence — це додатковий інструмент забезпечення війська, який доповнює централізовані поставки від держави.

Бойові підрозділи за бюджетні кошти самостійно можуть обирати й швидко замовляти саме ті засоби, які потрібні для виконання бойових завдань на конкретній ділянці фронту.

Нагадаємо, Міноборони планує виділити 12 мільярдів гривень на закупівлю дронів та іншої техніки через DOT-Chain Defence вже у першому кварталі 2026 року.