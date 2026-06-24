Підрозділи ЗСУ за бойові бали замовили техніки на понад 33 млрд грн: як це працює

Понад 400 бойових підрозділів Сил оборони України скористалися оновленою програмою "єБали", інтегрованою з маркетплейсом Brave1 Market. Менш ніж за рік вони замовили техніки на суму понад 33 млрд гривень.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Оновлена версія програми дозволяє обмінювати бали на:

FPV-дрони;

важкі бомбери;

наземні роботизовані комплекси (НРК);

засоби РЕБ та інші технології, які доступні на Brave1 Market.

Загалом військові замовили за бойові бали понад 500 000 дронів.

Як це працює?

Механізм замовлення техніки на Brave1 Market є цифровим та включає такі етапи:

підрозділ виконує бойові завдання та отримує "єБали" на свій рахунок;

обирає необхідне озброєння із понад 800 виробів на Brave1 Market;

оформлює замовлення безпосередньо у виробника.

Увесь процес, оплату та доставку забезпечує держава через систему DOT-Chain Defence. Бойові бали нараховуються за знищення ворога, розвідувальні місії, логістичні та евакуаційні місії.

Рівень ефективності підрозділу визначає кількість отриманих "єБалів" та обсяг доступного для замовлення озброєння.

Ця модель надає гнучкість підрозділам, дозволяє реагувати на зміни на полі бою, отримувати засоби для конкретних ділянок фронту та тестувати нові вироби від виробників. Держава збирає дані щодо ефективності використання техніки. Ці відомості разом із інформацією з систем DELTA, Mission Control та інших платформ використовуються під час формування потреб для централізованих оборонних закупівель.

Нагадаємо, у березні в системі "Армія дронів.Бонус" розширили можливості використання "єБалів" — відтепер їх можна обмінювати не лише на готову техніку, а й на окремі компоненти для дронів та інших технологій.