Міноборони відкрило обмін "єБалів" на компоненти для дронів і РЕБ

У системі "Армія дронів.Бонус" розширили можливості використання "єБалів" — відтепер їх можна обмінювати не лише на готову техніку, а й на окремі компоненти для дронів та інших технологій.

Про це інформує Delo.ua з посиланням повідомлення міністра оборони України Михайла Федорова.

Новий функціонал доступний на платформі Brave1 Market і дозволяє підрозділам самостійно доукомплектовувати системи під конкретні бойові завдання.

Зокрема, військові можуть обмінювати "єБали" на засоби зв’язку, відеокамери, приймачі, ретранслятори, навігаційні модулі, системи живлення, контролери, програмне забезпечення та інші компоненти. Це дає змогу швидше адаптувати техніку до умов на фронті та підвищити її ефективність.

Паралельно в системі впроваджують механізм авансування виробників. Йдеться про можливість передплати до 70% вартості товарів, що закуповуються за "єБали". Очікується, що це допоможе компаніям масштабувати виробництво та скоротити строки виконання замовлень.

За даними Міноборони, середній термін постачання продукції наразі становить близько 10 днів.

У відомстві наголошують, що розвиток системи спрямований на створення гнучкої моделі забезпечення, де підрозділи самі визначають свої потреби та оперативно підсилюють власні спроможності залежно від ситуації на полі бою.

Нагадаємо, раніше "Армію дронів.Бонус" розширили. Військові підрозділи зможуть обмінювати зароблені бойові бали, отримані за знищення ворожих цілей, не лише на БпЛА та РЕБ, а й на наземні роботизовані комплекси (НРК).

Автор:
Тетяна Гойденко