Фонд гарантування передав до міжнародного реєстру документи про збитки банків від війни на 17 млрд грн

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб розпочав передачу документів до Міжнародного Реєстру збитків для України для компенсації втрат банків та їхніх кредиторів. Загальна сума збитків за час повномасштабної війни вже склала 17 млрд грн, а за період з 2014 по 2022 роки — понад 84 млрд грн.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Фонду.

Процедура стосується втрат банків, що виводяться з ринку, та їхніх кредиторів через воєнні дії. Реєстр створили у 2023 році для обліку заяв на відшкодування шкоди від військової агресії Росії, що є першим етапом роботи міжнародного компенсаційного механізму. Прийом заяв від юридичних осіб розпочався наприкінці квітня 2026 року.

"За нашими оцінками, сума "воєнних" втрат банків, що виводяться з ринку Фондом, за час повномасштабної війни сягнула 17 млрд грн. Поки тривають бойові дії, збитки продовжують зростати. Це, насамперед, зруйнована нерухомість, інше знищене майно, але є й така категорія активів, як кредити позичальників, зареєстрованих на нині окупованих територіях або в зоні бойових дій, втрачені застави тощо", — зазначив заступник директора-розпорядника Фонду Віктор Новіков.

Фонд забезпечив передачу до Реєстру документів щодо руйнування частини нерухомості ПАТ "Промінвестбанк", який після початку повномасштабного вторгнення перейшов у власність держави. Крім того, ФГВФО стягує втрати, завдані з 2014 року. За оцінкою Фонду, у період 2014–2022 років збитки переданих під його управління банків перевищили 84 млрд грн.

Наразі Господарський суд міста Києва ухвалив чотири рішення на користь ФГВФО у справах:

ПАТ "КБ "УФС" на суму понад 1,9 млрд грн;

за груповим позовом п'яти банків (ПАТ "Грін Банк", ПАТ "ЕРДЕ Банк", ПАТ "Укргазпромбанк", ПАТ "Банк"Таврика", ПАТ "Фортуна-Банк") на суму 498,5 млн грн;

ПАТ "КБ "Промекономбанк" на суму 651,0 млн грн;

ПАТ "ВТБ Банк" на суму понад 3,1 млрд грн.

Довідково

Міжнародний Реєстр збитків (Register of Damage for Ukraine) створено під егідою Ради Європи та офіційно розташовано у місті Гаага, Нідерланди. Окрім заяв від юридичних осіб, Реєстр приймає звернення від фізичних осіб та держави за понад 40 категоріями шкоди, включаючи втрату житла, поранення та руйнування критичної інфраструктури.

Раніше повідомлялося, що Північний апеляційний господарський суд продовжує розгляд позову Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) проти РФ. Суд розглядає апеляцію щодо збитків чотирьох українських банків, втрачених через окупацію територій з 2014 року.