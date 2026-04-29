Для бізнесу відкрили нові категорії заяв до Міжнародного реєстру збитків

В Україні відкрили можливість подання заяв до Міжнародного реєстру збитків для бізнесу, державних органів і громад. Йдеться про новий етап формування доказової бази для майбутніх компенсацій за збитки, завдані агресією Росії.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Офісу президента.

Відсьогодні доступні п’ять категорій заяв, які охоплюють пошкодження або знищення критичної і некритичної інфраструктури, а також втрату чи пошкодження активів. Подання здійснюється через портал "Дія" і доступне для всіх юридичних осіб незалежно від форми власності, включно з державними та комунальними підприємствами.

Окремі категорії передбачені для держави Україна, органів влади та місцевого самоврядування. Зокрема, категорії B стосуються державних і муніципальних суб’єктів, тоді як категорії C відкриті для бізнесу.

У межах нових процедур компанії можуть заявляти не лише про прямі втрати майна, але й про втрачений прибуток або повну втрату бізнесу. Для інфраструктурних об’єктів передбачено можливість відшкодування як вартості зруйнованих активів, так і витрат на їх відновлення.

Міжнародний реєстр збитків об’єднує 44 держави та Європейський Союз і є частиною ширшої архітектури компенсаційного механізму. У грудні 2025 року було підписано конвенцію про створення міжнародної компенсаційної комісії, яка оцінюватиме подані заяви та визначатиме обсяги відшкодування.

Станом на зараз до реєстру вже подано близько 150 тисяч заяв. Паралельно Україна з партнерами працює над створенням фонду, з якого здійснюватимуться виплати за рішеннями комісії. Базовий принцип — фінансову відповідальність за збитки має нести Російська Федерація.

Запуск нових категорій розширює інструменти для системної фіксації економічних втрат і формує основу для майбутніх репарацій, що є критично важливим для відновлення економіки.

Відкриття реєстру для бізнесу та держави переводить процес фіксації збитків у практичну площину. Це ключовий крок до запуску механізму міжнародних компенсацій і відшкодування втрат економіки.

Нагадаємо, бета-тест подання заяв до міжнародного Реєстру збитків для юридичних осіб і держави стартував у березні.