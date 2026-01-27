Реєстр збитків від війни: Україна готує подання заяв через "Дію"

Україна готує запуск подання заяв до Реєстру збитків, завданих агресією РФ, через вебпортал “Дія”. Це питання обговорювалося під час робочих зустрічей української делегації з європейськими партнерами у Брюсселі, де також йшлося про технічні аспекти роботи Реєстру та координацію з Радою Європи.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Мінекономіки.

Нові домовленості з ЄС

Під час робочої зустрічі української делегації з представниками Ради Європи сторони обговорили практичні аспекти функціонування Реєстру збитків, завданих агресією РФ проти України. Йшлося про технічні вимоги до подання матеріалів, захист службової та чутливої інформації, якість доказової бази та методики оцінки завданої шкоди. Окрему увагу приділили координації дій на всіх етапах впровадження та пілотного тестування Реєстру.

Наразі Україна працює над внесенням змін до урядових нормативних актів та готує запуск подання заяв від імені держави через вебпортал "Дія".

Крім того, українська делегація провела зустріч із представниками Європейської Комісії, під час якої обговорили посилення інституційної та адміністративної спроможності України у сфері моніторингу довкілля. Українська сторона поінформувала про стан імплементації директив ЄС щодо моніторингу атмосферного повітря та наявні виклики.

Заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Ігор Зубович наголосив, що створення ефективної системи моніторингу довкілля є важливою умовою як для притягнення держави-агресора до відповідальності, так і для планування зеленого відновлення України відповідно до стандартів ЄС.

Участь у зустрічі в онлайн-форматі взяв також голова парламентського комітету з питань екологічної політики Олег Бондаренко. Він підкреслив необхідність оновлення законодавства у сфері державного екологічного контролю з урахуванням наслідків війни та зазначив важливість реформування системи охорони довкілля, зокрема створення окремої моніторингової агенції та посилення інституційної спроможності Держекоінспекції.

Європейська Комісія позитивно оцінила прогрес України та підтримала підготовку техніко-економічного обґрунтування щодо створення моніторингової агенції, наголосивши на необхідності врахування практик держав - членів ЄС під час формування сучасної та ефективної системи моніторингу довкілля.

Про Реєстр збитків

Міжнародний Реєстр збитків, завданих агресією РФ проти України створений для збору заяв про компенсацію збитків, втрат чи шкоди, завданих агресією Росії проти України з 24 лютого 2022 року на території України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Це перший крок до міжнародного компенсаційного механізму. Реєстр був створений Україною, ЄС та ще 42 країнами і розташований у Гаазі.

Міжнародний реєстр збитків стартував 2 квітня 2024 року. За прогнозами, на відшкодування збитків може податися до 8 мільйонів українців, що потерпіли від війни.

Реєстр збитків нещодавно розширив перелік категорій для подання заяв. Тепер українці можуть подавати звернення у випадках насильницького переміщення або депортації дітей та дорослих як у межах країни, так і за її кордони.