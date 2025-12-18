Для українців оновили порядок подання заяв до міжнародного Реєстру збитків: деталі

Премʼєр-міністерка України Юлія Свириденко анонсувала оновлений порядок подання заяв до міжнародного Реєстру збитків через застосунок “Дія”.

Як пише Delo.ua, про це вона написала у телеграм.

"Працюємо над тим, щоб Росія понесла відповідальність за всю шкоду, завдану українцям. Один із інструментів цього процесу — міжнародний Реєстр збитків", - підкреслила Свириденко.

За її словами, тепер подавати заяви зможуть не лише фізичні, а й юридичні особи та державні органи України, включно з випадками пошкодження житлових будинків, критичної інфраструктури та інших об’єктів.

Очільниця уряду уточнила, що подання заяв стане можливим найближчим часом.

Подати заяву до міжнародного Реєстру збитків для фізичних осіб можна за посиланням.

Свириденко зауважила, що з квітня 2024 року майже 90 тисяч людей уже подали заяви через портал "Дія" у 14 категоріях міжнародного Реєстру збитків. Розглядати їх та ухвалювати рішення про компенсацію буде Компенсаційна комісія, створена 35 державами під час підписання відповідної Конвенції.

Зауважимо, 16 грудня в Гаазі підписано Конвенцію про Міжнародну комісію з відшкодування збитків для України, мета якої — забезпечити Києву компенсацію за сотні мільярдів доларів, спричинених агресією Росії.

Про Реєстр збитків

Міжнародний Реєстр збитків, завданих агресією РФ проти України створений для збору заяв про компенсацію збитків, втрат чи шкоди, завданих агресією Росії проти України з 24 лютого 2022 року на території України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Це перший крок до міжнародного компенсаційного механізму. Реєстр був створений Україною, ЄС та ще 42 країнами і розташований у Гаазі.

Міжнародний реєстр збитків стартував 2 квітня 2024 року. За прогнозами, на відшкодування збитків може податися до 8 мільйонів українців, що потерпіли від війни.

Реєстр збитків нещодавно розширив перелік категорій для подання заяв. Тепер українці можуть подавати звернення у випадках насильницького переміщення або депортації дітей та дорослих як у межах країни, так і за її кордони.