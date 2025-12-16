Росія заплатить: Європа створює Міжнародну комісію з відшкодування збитків для України

16 грудня в Гаазі підписано Конвенцію про Міжнародну комісію з відшкодування збитків для України, мета якої — забезпечити Києву компенсацію за сотні мільярдів доларів, спричинених агресією Росії та ймовірними воєнними злочинами.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

Зазначається, що президент України Володимир Зеленський прибув до Гааги для участі у важливій міжнародній конференції, присвяченій створенню Міжнародної комісії з відшкодування збитків.

Мета новоствореної комісії – забезпечити компенсацію Україні за сотні мільярдів доларів збитків, завданих внаслідок російської агресії та ймовірних воєнних злочинів.

Захід, спільно організований Нідерландами та Радою Європи, зібрав десятки високопосадовців з Європи та інших країн, включаючи голову зовнішньої політики Європейського Союзу Каю Каллас.

Механізм компенсації та російські активи

Комісія, яка базуватиметься в Нідерландах, поки що уточнює деталі механізму виплати присуджених збитків.

На ранніх етапах обговорюється можливість використання заморожених російських активів у ЄС, доповнених внесками країн-членів. Проте міністр закордонних справ Нідерландів Давід ван Віл підкреслив, що остаточно виплати має здійснити Росія.

"Мета полягає в тому, щоб отримати підтверджені претензії, які зрештою будуть виплачені Росією. Їх дійсно має виплатити Росія, ця комісія не дає жодних гарантій щодо збитків", – пояснив міністр.

Дворічний Реєстр пошкоджень, який стане частиною Комісії, вже отримав понад 80 000 заяв від фізичних осіб та організацій в Україні.

Шлях до миру

Своєю чергою президент Зеленський наголосив, що створення такого механізму є ключовим для встановлення справедливого миру.

"Саме тут починається справжній шлях до миру. Недостатньо просто змусити Росію укласти угоду. Недостатньо просто змусити її припинити вбивати. Ми повинні змусити Росію визнати, що у світі є правила", – підсумував Зеленський.

Це важливий крок у формуванні міжнародного компенсаційного механізму, який має забезпечити відшкодування збитків, завданих внаслідок збройної агресії російської федерації. Від імені України документ підписав Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

В Міністерстві юстиції України додали, що Міжнародна комісія функціонуватиме в інституційних рамках Ради Європи та ухвалюватиме рішення щодо заяв про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих міжнародно-протиправними діяннями РФ.

Вона стане наступним етапом після міжнародного Реєстру збитків, до якого вже сьогодні можна подавати заяви у 14 категоріях. Загалом механізм охоплюватиме 43 категорії для фізичних та юридичних осіб і держави Україна.

Нагадаємо, у вересні Рада Європи оприлюднила проєкт Конвенції, яка передбачає створення Міжнародної компенсаційної комісії для розгляду заяв і призначення відшкодувань жертвам російської агресії проти України.

У жовтні Комітет міністрів Ради Європи схвалив проєкт Конвенції про створення Міжнародної комісії з розгляду претензій України.