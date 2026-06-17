Рекордсменом став депутат з Хмельниччини: скільки крипти задекларували посадовці

2 861 декларацію з криптоактивами подали посадовці за 2025 рік, що на 16% більше, ніж роком раніше. Найчастіше крипту декларують поліціянти, прокурори та військові. 278,8 млн грн лише у біткоїнах задекларував депутат-рекордсмен.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Опендатабот".

Хто з посадовців зібрав найбільші криптоактиви

Найактивніше криптовалюту декларують представники Національної поліції — 548 декларацій або 19% усіх випадків. Далі йдуть працівники прокуратури (358 декларацій), військовослужбовці Збройних сил України (240), представники судової системи (223) та працівники міських рад (198).

Серед народних депутатів Верховної Ради криптовалюту задекларували 16 осіб із 391, тобто близько 4%. Найбільший криптопортфель серед парламентарів задекларував голова Комітету Верховної Ради з питань екологічної політики та природокористування Олег Бондаренко — 80 BTC (близько 223 млн грн).

Регіони-лідери

Понад чверть декларацій з криптовалютою подали у Києві — 820 декларацій. Наслідує Київщина (277), Дніпропетровщина (215), Харківщина (200) та Львівщина (174).

Абсолютний рекордсмен — депутат Хмельницької районної ради

За даними аналітиків, найбільший біткоїн-портфель задекларував депутат Хмельницької районної ради Олександр Кізляр — 100 BTC, що станом на 10 червня 2026 року оцінюється у 278,8 млн грн. Друге місце посідає народний депутат України Олег Бондаренко з 80 BTC вартістю 223 млн грн. На третьому місці представниця департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради Крістіна Павлова із 20 BTC на суму понад 55,7 млн грн.

У рейтингу власників ефіру також лідирує Олександр Кізляр із 1 000 ETH на суму майже 74 млн грн. На другому місці та сама Крістіна Павлова зі 130 ETH (9,6 млн грн), а третю позицію посідає представниця Київської міської прокуратури Ірина Суховетрук зі 100 ETH вартістю близько 7,4 млн грн.

Найбільші обсяги криптодоларів (USDT) задекларувала голова Закарпатського апеляційного суду Ганна Фазикош — понад 1,019 млн USDT, що еквівалентно майже 46 млн грн. Друге місце займає депутат Одеської районної ради Павло Шандра із 719 тис. USDT на суму понад 32,4 млн грн. Третім став директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Максим Кисельов, який задекларував 647 тис. USDT вартістю понад 29,1 млн грн.

При цьому 6 декларацій за 2025, які містили дані про криптовалюту, закрили із публічного доступу.

Нагадаємо, співробітник Святошинського територіального центру комплектування (ТЦК) у Києві став лідером серед українських чиновників за обсягом володіння криптовалюти Ethereum.

Також народний депутат України Ярослав Железняк у декларації за 2025 рік вказав криптовалюту Ripple (XRP) на суму 424, 25 тис. грн