НБУ відкликав ліцензії у двох страховиків: деталі

Національний банк України позбавив ліцензій на здійснення страхової діяльності компанії "Аско ДС" та "Перемога". Рішення ухвалено через порушення вимог законодавства та здійснення ризикових операцій.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Нацбанку.

Відповідні рішення Правління Нацбанку ухвалило 24 липня 2026 року, і вони набрали чинності з дня їх оприлюднення.

Причини застосування заходів впливу

"Аско ДС": за результатами безвиїзного нагляду встановлено, що компанія повторно не подала належні плани відновлення діяльності та фінансування. Згідно із законом "Про страхування", це дає підстави віднести страховика до категорії неплатоспроможних та відкликати ліцензію.

"Перемога": регулятор виявив факт здійснення ризикової діяльності, що загрожує інтересам страхувальників. Страховик не відображав та викривляв в інформаційних системах понад 10% даних звітності й первинних документів, що перевищило 20% від мінімального капіталу компанії.

Обмеження для компаній

З 24 липня 2026 року обидва страховики втрачають право:

укладати нові договори страхування або продовжувати строк дії існуючих;

вносити зміни до діючих договорів, якщо це призводить до збільшення зобов’язань перед клієнтами.

Нагадаємо, раніше Національний банк України застосував заходи впливу до п’яти фінансових компаній у вигляді вимог про усунення виявлених порушень.

Крім того, регулятор відкликав ліцензію у "Просто лізинг", яке надавало послуги з фінансового лізингу, за повторне порушення вимог законодавства.