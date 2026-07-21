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НБУ відкликав ліцензію у фінансової компанії за повторне порушення

будівля НБУ
НБУ відкликав ліцензію у фінансової компанії за повторне порушення / Вікіпедія

Національний банк України застосував до ТОВ "Просто лізинг" захід впливу у вигляді відкликання ліцензії на діяльність фінансової компанії. Установа мала право надавати послуги з фінансового лізингу.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу регулятора.

Причиною рішення стало повторне протягом року порушення вимог щодо подання звіту про надання впевненості щодо річних звітних даних за 2025 рік (порушення Положення про авторизацію надавачів фінпослуг, затвердженого Постановою НБУ № 199).

Раніше, 7 липня 2025 року, НБУ вже зобов’язував компанію усунути порушення до 28 липня 2025 року. Тоді вимогу було виконано, однак у 2026 році ТОВ "Просто лізинг" припустилося аналогічного порушення вдруге.

Рішення ухвалив Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг 20 липня 2026 року. Воно набирає чинності з дня доведення до відома компанії.

Нагадаємо, раніше Нацбанк застосував заходи впливу до дев’яти фінансових компаній. Вісім установ отримали вимоги про усунення порушень, а в однієї регулятор відкликав ліцензію.

Також регулятор покарав два ломбарди через неподання звітів про надання впевненості щодо річних звітних даних за 2025 рік. Вони мають усунути порушення до 3 серпня 2026 року.

Автор:
Максим Кольц