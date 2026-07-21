НБУ отозвал лицензию у финансовой компании за повторное нарушение

Национальный банк Украины применил к ООО "Просто лизинг" меру влияния посредством отзыва лицензии на деятельность финансовой компании. Учреждение имело право оказывать услуги по финансовому лизингу.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Причиной решения стало повторное в течение года нарушение требований по представлению отчета о предоставлении уверенности в годовых отчетных данных за 2025 год (нарушение Положения об авторизации предоставлятелей финуслуг, утвержденного Постановлением НБУ № 199).

Ранее, 7 июля 2025 года НБУ уже обязывал компанию устранить нарушения до 28 июля 2025 года. Тогда требование было выполнено, однако в 2026 году ООО "Просто лизинг" допустило аналогичное нарушение во второй раз.

Решение принял Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг 20 июля 2026 года. Оно вступает в силу со дня доведения до сведения компании.

Напомним, ранее Нацбанк применил меры влияния к девяти финансовым компаниям. Восемь учреждений получили требования об устранении нарушений, а у одного регулятора отозвал лицензию.

Также регулятор наказал два ломбарда из-за неподачи отчетов о предоставлении уверенности в годовых отчетных данных за 2025 год. Они должны устранить нарушения до 3 августа 2026 года.