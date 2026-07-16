Нацбанк отобрал лицензию у финансовой компании и наказал еще восемь

Национальный банк Украины применил меры влияния к девяти финансовым компаниям. Восемь учреждений получили требования об устранении нарушений, еще у одной компании регулятор отозвал лицензию.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Национального банка Украины.

Требования об устранении нарушений НБУ применил из-за неподачи в установленные сроки отчетов о предоставлении уверенности в годовых отчетных данных за 2025 год.

Такие требования получили:

ООО "Интер Вэй Капитал";

ООО "ФК "Глобал Плюс";

ООО "ФК "Фалькон";

ООО "Кредит Инвестмент Групп";

ООО "ФК "Финтек Меркурий";

ООО "ФК "Онлайн Финанс";

ООО "ФК "Мотус Анте";

ООО "ФК "Конгур".

Эти компании должны устранить выявленные при надзоре нарушения и привести деятельность в соответствие с требованиями законодательства Украины до 4 августа 2026 года.

Отдельно Нацбанк отозвал лицензию на деятельность финансовой компании в ООО "ФК "Алькор Кепитал". Причина - повторное нарушение требований нормативно-правовых актов НБУ по условиям лицензирования деятельности по предоставлению финансовых услуг.

Решение принял комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг 13 июля 2026 года.

Ранее НБУ применил меры влияния к шести финансовым компаниям за нарушение законодательства. Трем небанковским учреждениям вынесены письменные оговорки, двум — требования об устранении нарушений, а одной компании полностью отозвали лицензию.