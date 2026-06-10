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Нацбанк аннулировал лицензию известного ломбарда из-за невыполнения требований

НБУ
Нацбанк аннулировал лицензию известного ломбарда из-за невыполнения требований

Национальный банк Украины применил меру влияния к полному обществу "Ломбард Платинум Клад "Мельничук и Компания" в виде отзыва лицензии на осуществление деятельности. Финансовое учреждение потеряло право предоставлять средства и банковские металлы в кредит в виде ломбардных ссуд.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Национального банка Украины.

Главным основанием для принятия такого решения явилось систематическое невыполнение финансовым учреждением предыдущих решений регулятора. Ломбард не принял необходимые меры для устранения выявленных нарушений и не привел свою текущую деятельность в полное соответствие требованиям действующего законодательства Украины.

История нарушений и игнорирование запросов регулятора

Конфликт между небанковским финансовым учреждением и государственным регулятором продолжался несколько месяцев из-за отказа компании идти на сотрудничество. Процесс применения санкций состоял из нескольких этапов:

  • Первое предупреждение: Еще 20 апреля 2026 Нацбанк выдвинул к компании официальное требование устранить выявленные при надзоре недостатки и нарушения;
  • Игнорирование дедлайнов: Руководство ломбарда должно было исправить все зафиксированные проблемы в срок до 12 мая 2026 года;
  • Отказ от предоставления информации Компания полностью проигнорировала распоряжение НБУ и не предоставила никаких объяснений, отчетных документов или их копий относительно своей финансовой деятельности на официальные запросы регулятора.

Учитывая невыполнение обязательных требований, Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг НБУ принял решение о полной отмене лицензии 8 июня 2026 года. Решение официально вступает в силу со дня его непосредственного доведения до сведения руководства компании.

Напомним, НБУ применил санкционное мероприятие к финансовой компании "Медиана Инвест" из-за нарушения требований законодательства. Регулятор выявил недостатки в деятельности этого небанковского финансового учреждения и обязал компанию устранить все зафиксированные проблемы и привести свою работу в соответствие с действующими нормами рынка в срок до 6 июля 2026 года.

Автор:
Максим Кольц