НБУ применил санкции к финансовой компании: детали

Нацбанк применил меру влияния к ООО "Факторинговая компания "Медиана Инвест" из-за нарушения требований законодательства. Компания должна устранить недостатки и привести деятельность в соответствие с нормами до 6 июля 2026 года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Как НБУ реагирует на нарушения в финансовых компаниях

Основанием для решения стало непредставление компанией в Национальный банк документов, предусмотренных пунктом 761 главы 69 раздела X Положения об авторизации предоставлятелей финансовых услуг и условиях осуществления деятельности по предоставлению финансовых услуг, утвержденной постановлением Правления НБУ от 29 декабря 2023 №199 (с изменениями).

Это произошло в связи с увеличением размера уставного капитала в 2025 году.

Согласно решению регулятора, небанковское финансовое учреждение обязано устранить выявленные нарушения и привести свою деятельность в соответствие с требованиями законодательства до 6 июля 2026 года.

Решение принял Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг 8 июня 2026 года.

Напомним, ранее Нацбанк применил меры влияния к двум финансовым учреждениям. Тогда государственный регулятор ограничился вынесением письменных оговорок из-за выявленных недостатков в текущей деятельности компаний и нарушения требований нормативно-правовых актов НБУ.