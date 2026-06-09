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НБУ применил санкции к финансовой компании: детали
Нацбанк применил меру влияния к ООО "Факторинговая компания "Медиана Инвест" из-за нарушения требований законодательства. Компания должна устранить недостатки и привести деятельность в соответствие с нормами до 6 июля 2026 года.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу НБУ.
Как НБУ реагирует на нарушения в финансовых компаниях
Основанием для решения стало непредставление компанией в Национальный банк документов, предусмотренных пунктом 761 главы 69 раздела X Положения об авторизации предоставлятелей финансовых услуг и условиях осуществления деятельности по предоставлению финансовых услуг, утвержденной постановлением Правления НБУ от 29 декабря 2023 №199 (с изменениями).
Это произошло в связи с увеличением размера уставного капитала в 2025 году.
Согласно решению регулятора, небанковское финансовое учреждение обязано устранить выявленные нарушения и привести свою деятельность в соответствие с требованиями законодательства до 6 июля 2026 года.
Решение принял Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг 8 июня 2026 года.
Напомним, ранее Нацбанк применил меры влияния к двум финансовым учреждениям. Тогда государственный регулятор ограничился вынесением письменных оговорок из-за выявленных недостатков в текущей деятельности компаний и нарушения требований нормативно-правовых актов НБУ.