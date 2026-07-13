Интернет на прифронтовых территориях: стартовал отбор провайдеров для предоставления техники

При поддержке программы Партнерство за сильную Украину (PFRU) начался сбор заявок на получение технической помощи для локальных интернет-провайдеров. Инициатива направлена на поддержку телекоммуникационных компаний, работающих на прифронтовых и приграничных территориях Украины.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

Финансируемая донорами помощь позволит построить новые сети, отремонтировать поврежденные линии и обеспечить население стабильной связью. Проект охватывает общества в таких областях: Черниговская, Сумская, Харьковская, Донецкая, Запорожская, Херсонская, Днепропетровская, Николаевская и Одесская. В общей сложности технические пакеты получат до 20 операторов.

Что получат компании?

Организаторы передадут компаниям базовое оборудование для бесперебойной работы оптических сетей. Помощь включает:

оптический кабель;

материалы и комплектующие для строительства и ремонта линий;

оборудование для обслуживания инфраструктуры;

специализированные инструменты для монтажных и аварийно-восстановительных работ.

Кто имеет право?

Подать заявку на участие могут компании, отвечающие следующим критериям:

работа в прифронтовых или пограничных общинах;

обеспечение Интернетом населения, бизнеса и объектов критической инфраструктуры;

наличие потребности в дополнительном оборудовании для стабилизации работы сети.

При отборе специалисты будут анализировать покрытие сети, количество подключенных абонентов и объектов критической инфраструктуры. Предпочтение будет предоставляться компаниям, использующим современные технологии PON (GPON, XGS-PON) и имеющим технический ресурс для быстрой настройки полученных средств.

Для участия необходимо заполнить онлайн форму до 31 июля 2026 года. После проверки анкет отобранные провайдеры получат технику. Стабильная связь позволит поддерживать работу больниц, школ и государственных органов в пострадавших от обстрелов регионах.

Напомним, в Украине уровень доступа к энергонезависимому интернету достиг 54%, а быстрее всего технологию xPON внедряют в пяти областях, где покрытие уже превышает 70%.