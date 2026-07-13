Украина и Греция согласовали квоту на нерегулярные автобусные перевозки

Украина и Греция согласовали обмен 50-ти разрешениями на осуществление нерегулярных пассажирских перевозок на 2026 год. Каждое полученное разрешение дает право на выполнение конкретного рейса и перевозки пассажиров.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий Украины.

Договоренности достигнуты по результатам встречи заместителя министра Сергея Деркача с греческим министром инфраструктуры и транспорта Христосом Димасом.

Выделенная квота позволит украинским компаниям выполнять нерегулярные автобусные перевозки между странами. Это направление пользуется спросом в летний сезон для организации туристических рейсов и групповых поездок.

Замминистра Сергей Деркач сообщил, что наличие документов влияет на работу украинских компаний на рынке Греции. Он отметил, что согласованное количество не является окончательной квотой.

"Мы договорились с греческими партнерами: если украинские перевозчики используют их в полном объеме, Греция откроет дополнительное количество разрешений. Это позволит оперативно реагировать на реальный спрос и поддержать работу украинского бизнеса", - отметил чиновник.

По данным ведомства, в целом украинские компании имеют возможность выполнять нерегулярные пассажирские рейсы по разрешениям в более чем 20 стран мира. В ближайшее время новые бланки будут доступны для заказа украинскими автоперевозчиками.

Напомним, в июне Украина достигла договоренностей с Румынией об обмене 2000 универсальных разовых разрешений на нерегулярные перевозки пассажиров между странами. Перевозчики получили возможность совершать автобусные поездки, не относящиеся к регулярным маршрутам