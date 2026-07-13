Госфинмониторинг выявил подозрительных финансовых операций почти на 200 млрд грн

За первые шесть месяцев 2026 года Государственная служба финансового мониторинга Украины направила в правоохранительные органы 1368 материалов по подозрительным финансовым операциям. Этот показатель втрое больше аналогичного периода прошлого года.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба Госфинмониторинга.

Общая сумма зафиксированных операций, которые могут быть связаны с легализацией преступных доходов, составляет 194,2 млрд. гривен, что более чем вдвое превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

Распределение выявленных нарушений по направлениям таково:

схемы, связанные с хищением бюджетных средств и коррупцией – 269 материалов на сумму 47,7 млрд гривен;

налоговые правонарушения и уклонения от уплаты налогов – почти 500 материалов на сумму 114,5 млрд гривен;

финансирование терроризма, коллаборационизм, вооруженная агрессия РФ против Украины и нарушение санкций - 36 материалов.

Отдельным направлением работы Госфинмониторинга стало выявление так называемых "дропов" - лиц, передающих свои банковские счета посторонним для проведения незаконных расчетов. Специалисты исследовали более 24 тысяч счетов в 25 банках и одном небанковском финансовом учреждении. В результате идентифицировали более 12 тысяч человек с признаками деятельности "дропов", а сумма проводимых через них операций превысила 18,5 млрд. гривен.

Результаты работы Госфинмониторинга



Глава Госфинмониторинга Филипп Пронин объяснил рост показателей изменением внутренних процессов: "Мы усилили аналитический блок, цифровизировали ключевые процессы и внедрили современные алгоритмы анализа финансовых операций".

По его словам, сочетание профессиональной экспертизы людей и современных технологий позволяет сегодня более эффективно выявлять финансовые преступления, сложные схемы отмывания средств и обеспечивать правоохранительные органы качественными аналитическими материалами.

Справочно

"Дропы" (от англ. " to drop " – бросать) – это люди, которые за вознаграждение предоставляют злоумышленникам доступ к своим банковским реквизитам. Сюда входят карточки, счета, пин-коды и доступ к интернет-банкингу.

"Драпам" обещают денежное вознаграждение за предоставление доступа к своим банковским реквизитам. Мошенники используют эти данные для незаконных финансовых операций, отмывания денег или других незаконных действий.

Ранее сообщалось, что Государственная служба финансового мониторинга приступила к отдельному анализу крупных операций с наличными, которые направляются на приобретение дорогой недвижимости, элитных автомобилей и другого премиального имущества.