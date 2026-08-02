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"Укрзализныця" ограничила грузовые перевозки в порты Одессы и Черноморска

"Укрзализныця" ввела конвенции для ОПЗ и "Луи Дрейфус"
"Укрзализныця" ввела конвенции для ОПЗ и "Луи Дрейфус"

"Укрзализныця" ввела ограничения на перевозку грузов на припортовые станции Черноморская и Одесса-Порт. Конвенции касаются всех грузов для Одесского припортового завода, а также пшеницы и ячменя для Луи Дрейфус Компани Украина и будут действовать до отмены.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Rail.insider.

Перевозка всех видов грузов ограничена на станцию Черноморская в адрес Одесского припортового завода.

Кроме того, не принимаются к перевозке:

  • пшеница к станциям Одесса-Порт (эксп.) ЦПС и Одесса-Порт ЦПС по адресу Администрации морского транспорта Украины для "Луи Дрейфус Компани Украина";
  • ячмень до станции Одесса-Порт ЦПС для этой же компании.

Все ограничения введены в отдельное решение об их отмене. Причины введения конвенций в уведомлении не уточняются.

Ранее сообщалось о приостановлении судоходства в порты.

Напомним, с 1 августа 2026 года тарифы на грузовые железнодорожные перевозки в Украине выросли на 30%, а с 1 января 2027 года запланировано еще одно повышение – на 15%. Для промышленных предприятий и экспортеров это означает увеличение расходов на перевозку сырья и готовой продукции по железной дороге.

Автор:
Татьяна Гойденко