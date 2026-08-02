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Российские удары уничтожили более 200 АЗС в Украине

Топливо
Российские удары уничтожили более 200 АЗС в Украине / Depositphotos

В результате российских атак в Украине уничтожено более 200 автозаправочных станций, в том числе по меньшей мере 80 в Харьковской области. Удары по топливной инфраструктуре прифронтовых регионов уже затрудняют логистику и могут увеличить расходы по перевозке и доставке товаров.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Financial Times.

Данные о более чем 200 разрушенных АЗС привел депутат Харьковского областного совета Александр Скорик. Точный период, за который зафиксировали эти потери, он не уточнил.

По данным издания, в последние недели Россия усилила атаки на автозаправочные станции в прифронтовых областях. Под удары подвергаются объекты в Харьковской, Сумской, Полтавской, Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областях.

В Запорожской области российские атаки уничтожили более 30 АЗС, сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров.

В Полтавской области в течение нескольких часов были атакованы четыре заправки, расположенные вдоль дороги в направлении Харькова. Местные власти не сообщают общее количество поврежденных объектов по соображениям безопасности.

Особое значение имеет трасса между Харьковом и Киевом, являющаяся частью международного маршрута Е40 и одним из главных логистических коридоров между столицей и прифронтовыми территориями.

Сокращение количества доступных АЗС вдоль таких маршрутов может усложнить гражданские перевозки, работу перевозчиков и поставки товаров. Автомобилистов, следующих в прифронтовые районы, призывают заблаговременно планировать заправку.

В ряде регионов заправки приостанавливают работу во время воздушных тревог или сокращают часы работы. Часть объектов защищают бетонными блоками и сетками против дронов.

По оценке главы Полтавской ОВ Виталия Дьяковнича, атаки уже создают дополнительные проблемы для бизнеса, усложняя логистику и доставку. В сочетании с ростом стоимости горючего, это может повлиять на цены товаров и услуг.

Стоит отметить, что сети автозаправочных станций в Украине начинают вводить лимиты на отпуск дизельного топлива одному клиенту.

Автор:
Татьяна Гойденко