В Україні АЗС обмежують продаж дизеля: чому водіям продають не більше 100 літрів

Мережі автозаправних станцій в Україні починають вводити ліміти на відпуск дизельного пального одному клієнту. За інформацією Delo.ua обмеження вже запроваджують кілька операторів заправок, і цей список, схоже, лише розширюватиметься.

Ліміти коливаються від 50 до 100 літрів за одну заправку. Найчастіше такі обмеження вводять на станціях, розташованих на трасах, де пальне купують водії вантажівок та далекобійники, які тепер заправляються безпосередньо на АЗС, а не на нафтобазах. Серед причин: різниця між гуртовою (нафтобазовою) ціною та роздрібною ціною на заправках суттєво скоротилася, і купувати пальне на АЗС зараз вигідніше, ніж напряму у гурт.

За інформацією незалежного експерта, однією з мереж, яка вже ввела ліміт у 100 літрів на одну заправку, є ОККО.

Обмеження запроваджують насамперед для того, щоб не допустити швидкого вичерпання запасів пального на АЗС, адже логістичні ланцюги не завжди встигають оперативно поповнювати їх. Крім того, в Україні зберігається дефіцит пального, а гуртові ціни на нафтобазах залишаються високими.

Причини дефіциту

Серед головних причин дефіциту називають різке скорочення поставок пального в Україну. Свою роль відіграє обмеження пропозиції на європейському ринку, а також обміління Дунаю, через яке ускладнилося повноцінне постачання пального річковим шляхом.

Додатковим чинником стало те, що Росія активно скуповує пальне на європейському ринку, через що вільних обсягів практично не залишається. Компенсувати дефіцит поставками з інших напрямків також складно: Індія обмежена постачаннями через Білорусь, у Казахстані вільних обсягів немає, а потужності Саудівської Аравії, Оману та інших країн Перської затоки фактично стали недоступними через глобальні кризові явища на ринку.

Чи можлива зупинка продажу дизпального в Україні

За словами експерта, повної зупинки продажу дизельного пального найближчим часом очікувати не варто. Водночас ситуація, коли пальне на заправках то з'являється, то зникає, найімовірніше повторюватиметься й надалі, адже АЗС продовжуватимуть дещо обмежувати обсяги постачання та відпуску пального клієнтам.

Нагадаємо, що за даними моніторингу станом на 31 липня, дизельне пальне продовжило дорожчати найпомітніше серед видів палива — на 1–2 грн за літр у мережах ОККО, WOG та "Укрнафта", тоді як середня ціна дизелю по Україні зросла до 90,55 грн/л.

Раніше Delo.ua повідомляло, що із 20 по 27 липня дизпальне в середньому подорожчало на 9,38 грн за літр (майже на 12%), тоді як гуртова ціна за цей же період суттєво зросла, і саме ця різниця тепер тисне на роздрібні цінники АЗС.