Російська ракета знищила завод американської компанії з виробництва дронів у Києві

Російська балістична ракета знищила у Києві підприємство американської компанії Terminal Autonomy, яка виробляла ударні безпілотники для України. Це може бути перший випадок від початку повномасштабної війни, коли Росія цілеспрямовано атакувала виробничий об'єкт американської компанії на території України.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення The Guardian.

Росія вдарила по заводу американської компанії

Terminal Autonomy спеціалізується на виробництві високоточних ударних безпілотників великої дальності, оснащених системами наведення, стійкими до російських засобів радіоелектронної боротьби. За інформацією джерела, знайомого з діяльністю компанії, технологія terminal autonomy передбачає, що на фінальному етапі польоту дрона-камікадзе керування переходить до системи штучного інтелекту після придушення сигналу засобами РЕБ.

Згідно з американськими державними реєстрами, компанію зареєстрували у штаті Делавер у 2023 році. На своєму офіційному сайті вона зазначає, що розробляє баражувальні боєприпаси та високоточні системи ураження зі штучним інтелектом, які вже застосовуються українськими військовими на фронті.

Компанія не надала коментарів щодо атаки. Також без відповіді залишився запит журналістів до Міністерства оборони України.

Колишній високопосадовець американської розвідки Ентоні Вінчі вважає, що для Росії власник підприємства не має принципового значення, якщо на ньому виробляють військову продукцію.

Він також зазначив, що у разі локалізації виробництва американських систем озброєння, зокрема ракет для комплексів Patriot, такі підприємства також можуть опинитися під загрозою російських ударів.

За даними джерела, обізнаного з діяльністю Terminal Autonomy, внаслідок ракетного удару загиблих немає.

Нагадаємо, 24 липня російські війська завдали ракетного удару по локації в Київській області, де перебували представники української оборонної індустрії. Унаслідок атаки є загиблі та поранені.