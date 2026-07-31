США отримали перші 2 тис. українських FPV-дронів F10 від F-Drones

Американські військові отримали перші 2000 FPV-дронів F10 від української компанії F-Drones. Після завершення приймання безпілотників виробник розраховує на можливе додаткове замовлення ще до 1000 апаратів, а за результатами наступного етапу випробувань — на контракт обсягом до 9000 дронів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Мілітарний".

Наразі передані безпілотники проходять процедуру приймання. Після її завершення американські військові мають розпочати навчання з експлуатації українських FPV-дронів.

Поставку здійснили за результатами першого етапу Gauntlet I американської програми Drone Dominance, у межах якої Пентагон відібрав модель F10.

У F-Drones зазначили, що чинний опціон передбачає можливість постачання ще до 1000 FPV-дронів після завершення приймання першої партії.

Компанія бере участь у програмі разом з американським партнером "UDD Tech Corp". За даними виробника, F10 став першим українським дроном, який отримав офіційний дозвіл на експорт до США.

Паралельно F-Drones пройшла кваліфікацію до другого етапу Gauntlet II. Компанія має поставити ще 120 безпілотників, які використовуватимуть для підготовки американських військових.

Наприкінці серпня заплановані випробування, під час яких американські оператори самостійно керуватимуть дронами. За їхніми результатами визначатимуть подальші закупівлі. Українська компанія може претендувати на контракт обсягом до 9000 безпілотників.

Drone Dominance — програма Міністерства оборони США вартістю $1 млрд, яка передбачає закупівлю понад 200 тис. безпілотників до 2027 року. Відбір проходить у кілька етапів, під час яких військові оператори перевіряють дрони в різних сценаріях застосування.

У Пентагоні визнали, що США поки суттєво поступаються Україні у виробництві FPV-дронів.