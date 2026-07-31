Паливний колапс у Росії: уряд запроваджує нові обмеження на експорт дизелю та бензину

Уряд РФ офіційно продовжив тимчасову заборону на експорт дизельного пального, бензину, суднового пального та газойлю до 31 січня 2027 року.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на матеріал Reuters.

Причиною таких вимушених заходів стало суттєве загострення дефіциту на внутрішньому ринку та стрибок цін, спровоковані системними ударами українських безпілотників по російських нафтопереробних заводах (НПЗ).

Початкова заборона на вивезення дизелю діяла з 8 до 31 липня, проте погіршення ситуації змусило Кремль масштабувати та продовжити обмеження.

Попри загальне ембарго, уряд РФ передбачив низку пом'якшень для окремих категорій. Зокрема, починаючи з 1 вересня експорт дизельного пального, суднового пального та газойлю буде дозволено безпосередньо компаніям-виробникам.

Крім того, постачання пального за кордон у незначних обсягах продовжуватиметься за міжурядовими угодами та у вигляді гуманітарної допомоги.

Окремим пунктом рішення запроваджується тимчасовий порядок забезпечення пально-мастильними матеріалами російських аграріїв до 1 листопада на період збиральної кампанії.

Регуляторні заходи також спрямовані на гарантування безперебійного постачання моторного пального для державних та муніципальних установ РФ.

Нагадаємо, українські удари по російських нафтопереробних заводах вивели з ладу понад 30% фактичних і близько 45% номінальних потужностей нафтопереробки РФ. Пошкодження низки великих НПЗ зберігаються тижнями або місяцями, що сприяло найгострішій паливній кризі в Росії з часів розпаду СРСР.