Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,69

--0,19

EUR

51,27

+0,19

Наличный курс:

USD

44,85

44,73

EUR

51,60

51,40

Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Лучшиеработодатели 2026

Лучшие
работодатели 2026
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
ТОП-50 лидеровукраинского бизнеса

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Топливный коллапс в России: правительство вводит новые ограничения на экспорт дизеля и бензина

дизель
Атаки по НПЗ заставили российские власти продлить запрет на вывоз горючего / Depositphotos

Правительство РФ официально продлило временный запрет на экспорт дизельного горючего, бензина, судового горючего и газойля до 31 января 2027 года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на материал Reuters.

Причиной таких вынужденных мер стало существенное обострение дефицита на внутреннем рынке и скачок цен, спровоцированные системными ударами украинских беспилотников по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ).

Первоначальный запрет на вывоз дизеля действовал с 8 по 31 июля, однако ухудшение ситуации заставило Кремль масштабировать и продлить ограничения.

Несмотря на всеобщее эмбарго, правительство РФ предусмотрело ряд смягчений для отдельных категорий. В частности, начиная с 1 сентября экспорт дизельного горючего, судового горючего и газойля будет разрешен непосредственно компаниям-производителям.

Кроме того, поставка горючего за границу в незначительных объемах будет продолжаться по межправительственным соглашениям и в виде гуманитарной помощи.

Отдельным пунктом решения вводится временный порядок обеспечения горюче-смазочными материалами российских аграриев до 1 ноября на период уборочной кампании.

Регуляторные меры также ориентированы на гарантирование бесперебойного снабжения моторного горючего для государственных и городских учреждений РФ.

Напомним, украинские удары по российским нефтеперерабатывающим заводам вывели из строя более 30% фактических и около 45% номинальных мощностей нефтепереработки РФ. Повреждения ряда крупных НПЗ сохраняются неделями или месяцами, что способствовало острейшему топливному кризису в России со времен распада СССР.

Автор:
Татьяна Бессараб