Топливный коллапс в России: правительство вводит новые ограничения на экспорт дизеля и бензина

Правительство РФ официально продлило временный запрет на экспорт дизельного горючего, бензина, судового горючего и газойля до 31 января 2027 года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на материал Reuters.

Причиной таких вынужденных мер стало существенное обострение дефицита на внутреннем рынке и скачок цен, спровоцированные системными ударами украинских беспилотников по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ).

Первоначальный запрет на вывоз дизеля действовал с 8 по 31 июля, однако ухудшение ситуации заставило Кремль масштабировать и продлить ограничения.

Несмотря на всеобщее эмбарго, правительство РФ предусмотрело ряд смягчений для отдельных категорий. В частности, начиная с 1 сентября экспорт дизельного горючего, судового горючего и газойля будет разрешен непосредственно компаниям-производителям.

Кроме того, поставка горючего за границу в незначительных объемах будет продолжаться по межправительственным соглашениям и в виде гуманитарной помощи.

Отдельным пунктом решения вводится временный порядок обеспечения горюче-смазочными материалами российских аграриев до 1 ноября на период уборочной кампании.

Регуляторные меры также ориентированы на гарантирование бесперебойного снабжения моторного горючего для государственных и городских учреждений РФ.

Напомним, украинские удары по российским нефтеперерабатывающим заводам вывели из строя более 30% фактических и около 45% номинальных мощностей нефтепереработки РФ. Повреждения ряда крупных НПЗ сохраняются неделями или месяцами, что способствовало острейшему топливному кризису в России со времен распада СССР.