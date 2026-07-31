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Курс валют на 1-2 августа 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Обновлены данные по курсу валют в Украине. Проверьте стоимость доллара и евро на 1-2 августа и последние тенденции рынка.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 1-2 августа (суббота-воскресенье) на уровне пятницы, 31 июля.
Курс доллара
- 1 доллар США – 44,69 грн.
Курс евро
- 1 евро – 51,27 грн.
Курс злотого
- 1 злотый – 11,90 грн.
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках перед выходными выглядит следующим образом:
|Валюта
|Покупка/продажа
|Доллар
|44, 47/44, 96
|Евро
|51, 07/51, 75
|Злотый
|11, 51/12,01
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 31 июля курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|Приватбанк
|44,50/44,87
|51,00/51,67
|11,30/12,10
|Ощадбанк
|44,65/45,15
|50,90/51,60
|ПУМБ
|44,50/45,10
|51,30/52,00
|11,75/12,05
|Укргазбанк
|44, 40/45,00
|51, 10/51, 65
|11, 30/12, 20
|Райффайзен
|44,50/44,87
|51,00/51,67
|11,25/12,25
В течение июля официальный и наличный курс доллара оставались в узком диапазоне - 44,4-44,8 грн. Эксперты объясняют такую динамику активной политикой Национального банка, сдерживающего курсовые колебания благодаря валютным интервенциям и достаточному уровню международных резервов. В августе на валютный рынок могут повлиять как сезонные факторы, так и ситуация с международной финансовой поддержкой Украины. Что ждать от курса в августе, объясняет Delo.ua.