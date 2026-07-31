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Курс валют на 1-2 августа 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?

доллар, евро
Нацбанк установил официальный курс на выходные / Shutterstock

Обновлены данные по курсу валют в Украине. Проверьте стоимость доллара и евро на 1-2 августа и последние тенденции рынка.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 1-2 августа (суббота-воскресенье) на уровне пятницы, 31 июля.

Курс доллара

  • 1 доллар США – 44,69 грн.

Курс евро

  • 1 евро – 51,27 грн.

Курс злотого

  • 1 злотый – 11,90 грн.

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках перед выходными выглядит следующим образом:

Валюта Покупка/продажа
Доллар 44, 47/44, 96
Евро 51, 07/51, 75
Злотый 11, 51/12,01

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 31 июля курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый
Приватбанк 44,50/44,87 51,00/51,67 11,30/12,10
Ощадбанк 44,65/45,15 50,90/51,60
ПУМБ 44,50/45,10 51,30/52,00 11,75/12,05
Укргазбанк 44, 40/45,00 51, 10/51, 65 11, 30/12, 20
Райффайзен 44,50/44,87 51,00/51,67 11,25/12,25

В течение июля официальный и наличный курс доллара оставались в узком диапазоне - 44,4-44,8 грн. Эксперты объясняют такую динамику активной политикой Национального банка, сдерживающего курсовые колебания благодаря валютным интервенциям и достаточному уровню международных резервов. В августе на валютный рынок могут повлиять как сезонные факторы, так и ситуация с международной финансовой поддержкой Украины. Что ждать от курса в августе, объясняет Delo.ua.

Автор:
Ольга Опенько