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Киев запускает QR-билет с безлимитными пересадками: стоимость и условия
С 1 августа в Киеве станет доступен новый пересадочный QR-билет, который позволит пассажирам совершать неограниченное количество пересадок между разными видами общественного транспорта в течение 90 минут после первой валидации.
Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба КГГА.
Киев запускает пересадочный QR-билет
Новый QR-билет будет действовать в метро, автобусах, троллейбусах, трамваях и на фуникулере. Его стоимость составит 60 грн. После приобретения билет будет храниться в приложении в течение 15 дней, а 90-минутный срок начинается только после первого использования.
Во время действия билета пассажир сможет пересаживаться между различными видами транспорта без ограничений, повторно подтверждая проезд тем же QR-кодом в каждом транспортном средстве или на турникете метро.
Приобрести пересадочный билет можно будет в приложении "Киев Цифровой" в разделе приобретения QR-билетов, выбрав категорию "Городской транспорт" и тип "Пересадочный". Также билеты будут доступны в специальных терминалах.
При проверке проезда пассажиру достаточно показать QR-билет контроллеру. После сканирования система отобразит все валидации, совершенные в пределах 90-минутного периода.
В то же время новый пересадочный билет будет персональным – передать его другому нельзя из-за особенностей использования для нескольких поездок.
Введение нового формата не изменяет действующие правила стоимости QR-билетов. Скидки будут действовать только для пополнения транспортных карт и приобретения проездных, тогда как цена QR-билетов будет оставаться фиксированной.
Проезд в Киеве
С 15 июля 2026 г. в Киеве ввели новые тарифы на проезд в коммунальном общественном транспорте. Стоимость разового билета в метро, автобусах, трамваях, троллейбусах и фуникулере выросла почти в четыре раза и составляет 30 гривен.
Стоимость одной поездки зависит от количества приобретенных поездок:
- 1–9 поездок – 30,00 грн;
- 10–19 поездок – 28,90 грн;
- 20–29 поездок – 27,80 грн;
- 30–39 поездок – 26,60 грн;
- 40–49 поездок – 25,50 грн;
- 50 поездок - 25,00 грн.