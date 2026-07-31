Киев запускает QR-билет с безлимитными пересадками: стоимость и условия

С 1 августа в Киеве станет доступен новый пересадочный QR-билет, который позволит пассажирам совершать неограниченное количество пересадок между разными видами общественного транспорта в течение 90 минут после первой валидации.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба КГГА.

Киев запускает пересадочный QR-билет

Новый QR-билет будет действовать в метро, автобусах, троллейбусах, трамваях и на фуникулере. Его стоимость составит 60 грн. После приобретения билет будет храниться в приложении в течение 15 дней, а 90-минутный срок начинается только после первого использования.

Во время действия билета пассажир сможет пересаживаться между различными видами транспорта без ограничений, повторно подтверждая проезд тем же QR-кодом в каждом транспортном средстве или на турникете метро.

Приобрести пересадочный билет можно будет в приложении "Киев Цифровой" в разделе приобретения QR-билетов, выбрав категорию "Городской транспорт" и тип "Пересадочный". Также билеты будут доступны в специальных терминалах.

При проверке проезда пассажиру достаточно показать QR-билет контроллеру. После сканирования система отобразит все валидации, совершенные в пределах 90-минутного периода.

В то же время новый пересадочный билет будет персональным – передать его другому нельзя из-за особенностей использования для нескольких поездок.

Введение нового формата не изменяет действующие правила стоимости QR-билетов. Скидки будут действовать только для пополнения транспортных карт и приобретения проездных, тогда как цена QR-билетов будет оставаться фиксированной.

Проезд в Киеве

С 15 июля 2026 г. в Киеве ввели новые тарифы на проезд в коммунальном общественном транспорте. Стоимость разового билета в метро, автобусах, трамваях, троллейбусах и фуникулере выросла почти в четыре раза и составляет 30 гривен.

Стоимость одной поездки зависит от количества приобретенных поездок: