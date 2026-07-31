Цены на овощи в Украине — актуальная стоимость на 31 июля

По состоянию на 31 июля 2026 года в Украине цены на огурцы и помидоры не изменились. Из овощей борщового набора подорожал только лук, а цены на морковь снизились.

Цены на овощи

Как свидетельствуют данные сайта рынка "Столичный" в Киеве, актуальная стоимость овощей по состоянию на 31 июля:

Овощи Цена Смена Картофель 11-15 грн +0% Картофель молодой 11-28 грн +0% Лук 20-30 грн +3,7% Морковь 18-22 грн -9,09% Капуста молодая 18-23 грн +0% Помидоры 45-65 грн +0% Огурцы 20-25 грн +0%

По данным "Минфина", актуальная стоимость овощей в супермаркетах следующая:

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Какие овощи подешевели больше всего

Цены на старый картофель находятся в пределах 11-15 грн/кг, а молодой картофель в среднем стоит 13 грн/кг. Из-за массового уборки нового урожая фермеры увеличили предложение продукции, что уже привело к снижению отпускных цен, что уже привело к снижению отпускных цен более чем на 13% за неделю.

Цены на огурцы держатся на уровне 20-35 грн/кг. Помидоры продают в среднем по 60 грн./кг.

Морковь подешевела на 9,09% - до 18-22 грн/кг. В то же время выросли цены на цветную капусту (+3,13%) до 30-35 грн/кг, лук (+3,7%) и кукурузу (+10%).

Прогноз цен

В летний период стоимость овощей борщового набора в Украине прогнозируется на уровне, близком к прошлогодним показателям, однако в конце сезона снижение цен будет менее значительным. В результате средняя стоимость продукции удержится на 5-15% выше уровня прошлого года.

Снижение цен на картофель, капусту, свеклу, морковь и лук обычно происходит в июне-июле с началом массового сбора урожая с открытого грунта. В этом году весенние заморозки сместили сроки созревания и поставки ранних овощей на рынок. Дополнительным фактором длительного удержания высоких цен является рост себестоимости внутреннего производства.

К началу лета уменьшаются качественные запасы в хранилищах. Поскольку переходных остатков становится меньше, на рынок начинает заходить более дорогая ранняя продукция, в том числе импортная – это влечет средние цены вверх.

Продолжающаяся аномальная жара и отсутствие осадков в Украине уже негативно сказались на формировании урожая картофеля. Сокращение объемов производства создаст предпосылки для существенного повышения закупочных и розничных цен уже этой осенью.