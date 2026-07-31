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Цены на овощи в Украине — актуальная стоимость на 31 июля
По состоянию на 31 июля 2026 года в Украине цены на огурцы и помидоры не изменились. Из овощей борщового набора подорожал только лук, а цены на морковь снизились.
Цены на овощи
Как свидетельствуют данные сайта рынка "Столичный" в Киеве, актуальная стоимость овощей по состоянию на 31 июля:
|Овощи
|Цена
|Смена
|Картофель
|11-15 грн
|+0%
|Картофель молодой
|11-28 грн
|+0%
|Лук
|20-30 грн
|+3,7%
|Морковь
|18-22 грн
|-9,09%
|Капуста молодая
|18-23 грн
|+0%
|Помидоры
|45-65 грн
|+0%
|Огурцы
|20-25 грн
|+0%
По данным "Минфина", актуальная стоимость овощей в супермаркетах следующая:
|Сеть
|Особенности
|АТБ
|самый дешевый молодой картофель
|Сильпо
|широкий ассортимент овощей
|Novus
|самые дешевые огурцы
Какие овощи подешевели больше всего
Цены на старый картофель находятся в пределах 11-15 грн/кг, а молодой картофель в среднем стоит 13 грн/кг. Из-за массового уборки нового урожая фермеры увеличили предложение продукции, что уже привело к снижению отпускных цен, что уже привело к снижению отпускных цен более чем на 13% за неделю.
Цены на огурцы держатся на уровне 20-35 грн/кг. Помидоры продают в среднем по 60 грн./кг.
Морковь подешевела на 9,09% - до 18-22 грн/кг. В то же время выросли цены на цветную капусту (+3,13%) до 30-35 грн/кг, лук (+3,7%) и кукурузу (+10%).
Прогноз цен
В летний период стоимость овощей борщового набора в Украине прогнозируется на уровне, близком к прошлогодним показателям, однако в конце сезона снижение цен будет менее значительным. В результате средняя стоимость продукции удержится на 5-15% выше уровня прошлого года.
Снижение цен на картофель, капусту, свеклу, морковь и лук обычно происходит в июне-июле с началом массового сбора урожая с открытого грунта. В этом году весенние заморозки сместили сроки созревания и поставки ранних овощей на рынок. Дополнительным фактором длительного удержания высоких цен является рост себестоимости внутреннего производства.
К началу лета уменьшаются качественные запасы в хранилищах. Поскольку переходных остатков становится меньше, на рынок начинает заходить более дорогая ранняя продукция, в том числе импортная – это влечет средние цены вверх.
Продолжающаяся аномальная жара и отсутствие осадков в Украине уже негативно сказались на формировании урожая картофеля. Сокращение объемов производства создаст предпосылки для существенного повышения закупочных и розничных цен уже этой осенью.