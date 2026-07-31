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Ціни на овочі в Україні — актуальна вартість на 31 липня
Станом на 31 липня 2026 року в Україні ціни на огірки та помідори не змінилися. З овочів борщового набору подорожчала тільки цибуля, а ціни на моркву знизилися.
Ціни на овочі
Як свідчать дані сайту ринку "Столичний" у Києві, актуальна вартість овочів станом на 31 липня наступна:
|Овочі
|Ціна
|Зміна
|Картопля
|11-15 грн
|+0%
|Картопля молода
|11-28 грн
|+0%
|Цибуля
|20-30 грн
|+3,7%
|Морква
|18-22 грн
|-9,09%
|Капуста молода
|18-23 грн
|+0%
|Помідори
|45-65 грн
|+0%
|Огірки
|20-25 грн
|+0%
За даними "Мінфіну", актуальна вартість овочів у супермаркетах наступна:
|Мережа
|Особливості
|АТБ
|найдешевша молода картопля
|Сільпо
|широкий асортимент овочів
|Novus
|найдешевші огірки
Які овочі подешевшали найбільше
Ціни на стару картоплю перебувають у межах 11-15 грн/кг, а молода картопля в середньому коштує 13 грн/кг. Через масове збирання нового врожаю фермери збільшили пропозицію продукції, що вже призвело до зниження відпускних цін, що вже призвело до зниження відпускних цін на понад 13% за тиждень.
Ціни на огірки тримаються на рівні 20-35 грн/кг. Помідори продають в середньому по 60 грн/кг.
Морква подешевшала на 9,09% до 18-22 грн/кг. Водночас зросли ціни на цвітну капусту (+3,13%) до 30-35 грн/кг, цибулю (+3,7%) та кукурудзу (+10%).
Прогноз цін
У літній період вартість овочів борщового набору в Україні прогнозується на рівні, близькому до минулорічних показників, проте наприкінці сезону зниження цін буде менш значним. У результаті середня вартість продукції утримається на 5-15% вище за рівень минулого року.
Зниження цін на картоплю, капусту, буряк, моркву та цибулю зазвичай відбувається у червні-липні із початком масового збору врожаю з відкритого ґрунту. Цього року весняні заморозки змістили терміни дозрівання та постачання ранніх овочів на ринок. Додатковим фактором тривалого утримання високих цін є зростання собівартості внутрішнього виробництва.
На початок літа зменшуються якісні запаси у сховищах. Оскільки перехідних залишків стає менше, на ринок починає заходити дорожча рання продукція, у тому числі імпортна - це тягне середні ціни вгору.
Тривала аномальна спека та відсутність опадів в Україні вже негативно позначилися на формуванні врожаю картоплі. Скорочення обсягів виробництва створить передумови для суттєвого підвищення закупівельних та роздрібних цін уже цієї осені.