Ціни на овочі в Україні — актуальна вартість на 31 липня

Станом на 31 липня 2026 року в Україні ціни на огірки та помідори не змінилися. З овочів борщового набору подорожчала тільки цибуля, а ціни на моркву знизилися.

Ціни на овочі

Як свідчать дані сайту ринку "Столичний" у Києві, актуальна вартість овочів станом на 31 липня наступна:

Овочі Ціна Зміна Картопля 11-15 грн +0% Картопля молода 11-28 грн +0% Цибуля 20-30 грн +3,7% Морква 18-22 грн -9,09% Капуста молода 18-23 грн +0% Помідори 45-65 грн +0% Огірки 20-25 грн +0%

За даними "Мінфіну", актуальна вартість овочів у супермаркетах наступна:

Мережа Особливості АТБ найдешевша молода картопля Сільпо широкий асортимент овочів Novus найдешевші огірки

Які овочі подешевшали найбільше

Ціни на стару картоплю перебувають у межах 11-15 грн/кг, а молода картопля в середньому коштує 13 грн/кг. Через масове збирання нового врожаю фермери збільшили пропозицію продукції, що вже призвело до зниження відпускних цін, що вже призвело до зниження відпускних цін на понад 13% за тиждень.

Ціни на огірки тримаються на рівні 20-35 грн/кг. Помідори продають в середньому по 60 грн/кг.

Морква подешевшала на 9,09% до 18-22 грн/кг. Водночас зросли ціни на цвітну капусту (+3,13%) до 30-35 грн/кг, цибулю (+3,7%) та кукурудзу (+10%).

Прогноз цін

У літній період вартість овочів борщового набору в Україні прогнозується на рівні, близькому до минулорічних показників, проте наприкінці сезону зниження цін буде менш значним. У результаті середня вартість продукції утримається на 5-15% вище за рівень минулого року.

Зниження цін на картоплю, капусту, буряк, моркву та цибулю зазвичай відбувається у червні-липні із початком масового збору врожаю з відкритого ґрунту. Цього року весняні заморозки змістили терміни дозрівання та постачання ранніх овочів на ринок. Додатковим фактором тривалого утримання високих цін є зростання собівартості внутрішнього виробництва.

На початок літа зменшуються якісні запаси у сховищах. Оскільки перехідних залишків стає менше, на ринок починає заходити дорожча рання продукція, у тому числі імпортна - це тягне середні ціни вгору.

Тривала аномальна спека та відсутність опадів в Україні вже негативно позначилися на формуванні врожаю картоплі. Скорочення обсягів виробництва створить передумови для суттєвого підвищення закупівельних та роздрібних цін уже цієї осені.