Картопля може подорожчати на 30%: до чого готуватися українцям цієї осені

Тривала аномальна спека та відсутність опадів в Україні негативно позначилися на формуванні врожаю картоплі. Скорочення обсягів виробництва створить передумови для суттєвого підвищення закупівельних та роздрібних цін уже цієї осені.

Як пише Delo.ua, про це повідомив директор Інституту картоплярства НААН України Микола Фурдига у своїй колонці для видання AgroTimes.

У більшості регіонів країни під час критичних фаз бутонізації та цвітіння культури спостерігався гострий дефіцит вологи.

За даними Інституту, який вирощує близько 60 сортів картоплі, поточні показники врожайності поступаються минулорічним орієнтовно на 30%.

Вплив посухи та спеки

Ключовою причиною падіння показників став аномальний температурний стрес. Коли понад 5 днів поспіль температура перевищувала +37 °C, фотосинтетична поверхня рослин просто не працювала. Рослина витрачала всю воду не на накопичення врожаю, а на власне охолодження та виживання.

Навіть використання систем зрошення не дозволило повністю нівелювати наслідки погодного фактора.

Шестиденний температурний стрес призвів до втрати близько 7 тонн врожаю з кожного гектара навіть на поливних землях.

Що буде з цінами восени

За оцінками експерта, цінова корекція очікується наприкінці жовтня або на початку листопада. Вартість картоплі, що реалізовуватиметься безпосередньо з поля, може зрости орієнтовно на 30%.

Водночас продукція зі спеціалізованих сховищ демонструватиме помірніше зростання — на рівні 12–15%.

Наразі на ринку спостерігається тимчасова зворотна тенденція. Через активну фазу збирання ранніх сортів та прагнення фермерів швидко реалізувати зібрану продукцію, закупівельні ціни тимчасово знизилися до діапазону 6,5–7 грн/кг.

Нагадаємо, в Україні триває сезонне здешевлення картоплі. Через масове збирання нового врожаю фермери збільшили пропозицію продукції, що вже призвело до зниження відпускних цін у середньому на 15% за тиждень.