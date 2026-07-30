Дизель коштує вже понад 90 грн/л: як змінилися цінники на українських АЗС

Підвищення вартості світлих нафтопродуктів на зовнішніх ринках призвело до зміни цін на українських АЗС. За добу з 29 по 30 липня середня роздрібна ціна на дизельне пальне зросла на 1 грн/л і досягла 90,66 грн/л.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Еnkorr.

Бензин А-95 зріс у ціні на 26 коп./л (до 81,19 грн/л), а скраплений газ (LPG) — на 76 коп./л (до 43,32 грн/л).

Різниця між преміальними мережами та дискаунтерами скоротилася на 50 коп./л (до 4,24 грн/л на бензині) та трохи більше ніж на 40 коп./л на дизельному пальному. Для скрапленого газу ця різниця зменшилася на 24 коп./л (до 3,64 грн/л).

Динаміка цін у мережа х АЗС

Зміна цін у різних мережах відбувалася таким чином:

ОККО та WOG утримали вартість бензину та дизеля, проте ОККО підняла ціну на автогаз на 1 грн/л (до 43,90 грн/л);

UPG залишила стелу без змін; " Укрнафта " додала 1 грн/л до дизеля та 2 грн/л до автогазу, зрівнявши ціни з конкурентами — 87,90 грн/л і 42,90 грн/л відповідно;

VST підняла ціну дизельного пального на 6 грн/л (до 93,90 грн/л), увійшовши до групи найдорожчих мереж, а також додала по 1 грн/л на бензин і LPG ;

EURO 5, Mango , "Маркет", "Фактор", "СВОЇ", "Кворум", "Олас" і ZOG збільшили вартість дизеля на 2 грн/л і більше, при цьому EURO 5, "Маркет" і "Кворум" підняли цінники на А-95 на 0,50–1 грн/л;

RLS , Green Wave , "Катрал", Ovis і "Авантаж 7" змінили ціни тільки на газ, зокрема "Авантаж 7" додав 50 коп./л (до 39,45 грн/л).

Найнижчі ціни на дизельне пальне утримують мережі UPG та "Укрнафта". Найдешевший автогаз реалізують мережі "Маркет" (38,90 грн/л), "Авантаж 7" (39,45 грн/л) та "Кворум" (39,48 грн/л).

Причини коригування цін

З кінця минулого тижня середній спред між гуртом і роздробом на дизельному пальному тримається позначки нижче -6 грн/л. Станом на 30 липня різниця між сегментами дорівнює -6,02 грн/л. Подальша динаміка вартості скрапленого газу залежить від гуртових цін та швидкості вичерпання старих залишків.

Нагадаємо, за день з 28 по 29 липня середня вартість дизеля зросла до 89,66 грн/л, а автогазу – до 42,57 грн/л.