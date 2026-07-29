Дизельне пальне та автогаз знову подорожчали: які мережі АЗС найбільше підняли ціни

Від'ємний спред між гуртовими й роздрібними цінами змушує операторів АЗС підвищувати вартість дизельного пального та скрапленого газу. За день з 28 по 29 липня середня вартість дизеля зросла до 89,66 грн/л, а автогазу – до 42,57 грн/л.

Від'ємний спред між гуртовими й роздрібними цінами змушує операторів АЗС підвищувати вартість дизельного пального та скрапленого газу. За день з 28 по 29 липня середня вартість дизеля зросла до 89,66 грн/л, а автогазу – до 42,57 грн/л.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Еnkorr.

Вартість бензину марки А-95 суттєво не змінилася і становить 80,93 грн/л.

Зміна цін у мережах АЗС

Мережа "Авантаж 7" підняла ціну дизеля на 4 грн/л до 93,95 грн/л (з початку тижня вартість зросла на 8,50 грн/л). Мережі Neftek, BVS та SOCAR встановили цінники 93,99 грн/л та по 92,90 грн/л відповідно. Мережа Chipo збільшила вартість дизеля на 1,20 грн/л до 92,18 грн/л, а автогазу — на 1,04 грн/л до 42,26 грн/л.

Преміальні оператори ОККО та WOG додали до вартості дизеля по 1 грн/л: ціна на ОККО становить 90,90 грн/л, на WOG — 91,80 грн/л. Також WOG підняв ціну автогазу на 1,60 грн/л до 44,50 грн/л, тоді як ОККО залишила його на рівні 42,90 грн/л.

Оператор UPG підняв ціни на 1 грн/л на дизель (87,90 грн/л) та автогаз (42,90 грн/л). Схожі цінники на дизель тримають мережі "Олас", ZOG та VST. Найдешевше дизельне пальне зафіксовано в мережі UKRNAFTA, яка залишила вартість без змін. Мережа Brent Oil підняла цінник на дизель на 4 грн/л до 87,95 грн/л.

Ціну на автогаз на 1 грн/л збільшили SOCAR (42,76 грн/л), Neftek, Mango, "Автотранс", KLO, AMIC та "Рур груп". Інші мережі підняли вартість автогазу в середньому на 20–50 копійон на літрі.

Скорочення розриву між мережами

Востаннє така ситуація спостерігалася у 2024 році: станом на 29 липня різниця між цінами на дизель у преміальних мережах і дискаунтерів звузилася до 90 коп./л (зменшення на 3 грн/л з початку тижня). На бензині та газі цей рівень становить 4,74 грн/л та 3,88 грн/л відповідно.

Як зазначають аналітики ринку, "стрімке скорочення розриву між преміальними мережами й дискаунтерами змінює конфігурацію ринку". У разі подальшого здорожчання ресурсу в гурті більший простір для перегляду цін отримають преміальні оператори.

Раніше повідомлялося, що обстріли танкерів, сезонна засуха на Дунаї та високий аграрний сезон спровокували ажіотаж на ринку дизельного пального в Україні. Через зростання логістичних витрат ціни пропозицій вже сягають 90-94 грн/л.