На медицину виділили майже 110 млрд грн: на що витратили найбільше

У першому півріччі 2026 року видатки державного бюджету на охорону здоров’я (разом із трансфертами) становили 109,8 млрд грн. Забезпечення потреб медичної галузі залишається одним із ключових пріоритетів бюджетної політики.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів України.

Найбільшу частку видатків спрямували на реалізацію Програми медичних гарантій — 91 млрд грн. Зокрема, ці кошти розподілили за такими напрямами:

Спеціалізована медична допомога: 65,5 млрд грн;

Первинна медична допомога: 14,1 млрд грн;

Екстрена медична допомога: 6,7 млрд грн;

Реімбурсація ліків: 4,7 млрд грн на відшкодування вартості медичних виробів та препаратів для лікування серцево-судинних захворювань, цукрового й нецукрового діабету тощо.

Крім того, кошти держбюджету виділили на централізовану закупівлю медикаментів та медичних виробів (3 млрд грн), реагування на спалахи хвороб та надзвичайні ситуації (2,8 млрд грн), скринінг здоровʼя для громадян віком від 40 років (2,2 млрд грн), а також на публічні інвестиційні проєкти в медичній сфері (2 млрд грн).

Перший заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев наголосив, що Програма медичних гарантій є одним із ключових напрямів, який забезпечує здоров'я людей в умовах війни, а Мінфін гарантує повне та своєчасне фінансування цих видатків.

Нагадаємо, у І півріччі 2026 року на фінансування сфери освіти в Україні спрямували 272,9 млрд грн. З цієї суми 151,7 млрд грн виділили безпосередньо з державного бюджету з урахуванням міжбюджетних трансфертів.