Видатки на освіту сягнули 273 млрд грн: скільки коштів пішло на підвищені зарплати педагогам

У І півріччі 2026 року на фінансування сфери освіти в Україні спрямували 272,9 млрд грн. З цієї суми 151,7 млрд грн виділили безпосередньо з державного бюджету з урахуванням трансфертів.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів України.

Освіта та наука залишаються серед ключових напрямів, які повністю забезпечуються передбаченим у держбюджеті фінансовим ресурсом.

За словами першого заступника міністра фінансів Романа Єрмоличева, далі важливо, щоб органи місцевого самоврядування вчасно та ефективно використали надані кошти — перш за все на закупівлю шкільних автобусів, облаштування укриттів, їдалень і майстерень.

Як розподілили кошти на освіту

Основну частину державних видатків спрямували на виплати заробітних плат та доплат освітянам, а також на підтримку шкільної інфраструктури:

82,3 млрд грн — на виплату підвищеної з 1 січня 2026 року на 30% заробітної плати педагогам (освітня субвенція охопила понад 460 тис. працівників);

10,4 млрд грн — на доплати за особливі умови роботи в школах;

12,3 млрд грн — на здобуття вищої освіти (зокрема 311,9 млн грн спрямували на гранти для 26,9 тис. студентів);

5,9 млрд грн — на безоплатне харчування 1,5 млн учнів шкіл;

4,1 млрд грн — на облаштування укриттів у 113 школах та 18 дитсадках;

1,8 млрд грн — на забезпечення проєкту "Нова українська школа" (комп'ютери, меблі, обладнання);

1,3 млрд грн — на придбання близько 500 шкільних автобусів;

0,8 млрд грн — на видання та друк підручників;

0,6 млрд грн — на модернізацію майстерень і лабораторій закладів профтехосвіти;

0,5 млрд грн — на ремонт і модернізацію харчоблоків у 73 закладах освіти;

0,3 млрд грн — на підтримку понад 67 тис. дітей з особливими освітніми потребами.

Фінансування наукової сфери

На розвиток науки за загальним фондом держбюджету у І півріччі виділили майже 8 млрд грн.

Зокрема, 4,073 млрд грн спрямували на наукові дослідження Національної академії наук та галузевих академій, а 1,914 млрд грн — на дослідження і розробки закладів вищої освіти.

Крім того, 0,886 млрд грн виділили на модернізацію дослідницької інфраструктури, 0,485 млрд грн — на гранти через Національний фонд досліджень, а 0,314 млрд грн — на дослідження Антарктики та забезпечення роботи станції "Академік Вернадський".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що понад 300 закладів освіти отримають енергообладнання для автономної роботи під час знеструмлень. На встановлення систем резервного електроживлення спрямують понад 477 млн грн субвенції у 21 області.