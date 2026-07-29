Расходы на образование составили 273 млрд грн: сколько средств пошло на повышенные зарплаты педагогам

В I полугодии 2026 года на финансирование сферы образования в Украине было направлено 272,9 млрд грн. Из этой суммы 151,7 млрд. грн. выделили непосредственно из государственного бюджета с учетом трансфертов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов Украины.

Образование и наука остаются среди ключевых направлений, полностью обеспечиваемых предусмотренным в госбюджете финансовым ресурсом.

По словам первого замминистра финансов Романа Ермоличева, далее важно, чтобы органы местного самоуправления вовремя и эффективно использовали предоставленные средства — прежде всего на закупку школьных автобусов, обустройство укрытий, столовых и мастерских.

Как распределили средства на образование

Основная часть государственных расходов была направлена на выплаты заработных плат и доплат педагогам, а также на поддержку школьной инфраструктуры:

82,3 млрд грн - на выплату повышенной с 1 января 2026 года на 30% заработной платы педагогам (образовательная субвенция охватила более 460 тыс. работников);

10,4 млрд грн - на доплаты за особые условия работы в школах;

12,3 млрд грн - на получение высшего образования (в том числе 311,9 млн грн направили на гранты для 26,9 тыс. студентов);

5,9 млрд грн - на бесплатное питание 1,5 млн учащихся школ;

4,1 млрд грн - на обустройство укрытий в 113 школах и 18 детсадах;

1,8 млрд грн - на обеспечение проекта "Новая украинская школа" (компьютеры, мебель, оборудование);

1,3 млрд грн – на приобретение около 500 школьных автобусов;

0,8 млрд грн - на издание и печать учебников;

0,6 млрд грн - на модернизацию мастерских и лабораторий заведений профтехобразования;

0,5 млрд грн - на ремонт и модернизацию пищеблоков в 73 учебных заведениях;

0,3 млрд грн – в поддержку более 67 тыс. детей с особыми образовательными потребностями.

Финансирование научной сферы

На развитие науки по общему фонду госбюджета в I полугодии было выделено почти 8 млрд грн.

В частности, 4,073 млрд грн направили на научные исследования Национальной академии наук и отраслевых академий, а 1,914 млрд грн – на исследования и разработки заведений высшего образования.

Кроме того, 0,886 млрд грн выделили на модернизацию исследовательской инфраструктуры, 0,485 млрд грн - на гранты через Национальный фонд исследований, а 0,314 млрд грн - на исследование Антарктики и обеспечение работы станции "Академик Вернадский".

Напомним, ранее сообщалось, что более 300 учебных заведений получат энергооборудование для автономной работы во время обесточений. На установку систем резервного электропитания направят более 477 млн грн субвенции в 21 области.