Известный производитель чипов инвестирует $31 млрд, чтобы избежать дефицита на рынке

Южнокорейский производитель чипов памяти SK Hynix Inc. планирует направить на капитальные инвестиции в 2026 году не менее 45 трлн вон ($31 млрд). Это примерно на 50% больше по сравнению с предыдущим годом и является рекордным показателем для компании.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Bloomberg.

Стремительное увеличение инвестиций происходит на фоне беспокойства инвесторов относительно возможного чрезмерного вложения средств в инфраструктуру искусственного интеллекта.

Во втором квартале 2026 года чистая прибыль SK Hynix выросла на 1242% (в 13 раз) благодаря единовременным доходам от инвестиций. Операционная прибыль компании увеличилась на 557%.

В то же время операционная прибыль и выручка оказались ниже высоких прогнозов аналитиков. По словам руководителя отдела исследований CLSA Securities Korea Санджива Раны, это произошло преимущественно из-за более слабой структуры ассортимента продукции.

Реакция рынка и прогнозы спроса

Несмотря на рекордные финансовые результаты и маржинальность более 80%, акции SK Hynix в Сеуле упали на 19%. Динамика отражает завышенные ожидания рынка от сектора ИИ и обеспокоенность тем, что крупные технологические компании строят больше дата-центров, чем необходимо. За последний месяц компания лишилась около 45% своей стоимости на фоне общей волатильности.

Исполнительное руководство SK Hynix исключает эти опасения и отмечает, что компания подписывает долгосрочные контракты, а высокий спрос будет превышать предложение по меньшей мере до 2030 года.

Сейчас компания готовится к массовым поставкам следующего поколения высокополосной памяти для своего главного клиента – корпорации Nvidia Corp. – в 2027 году.

Кроме того, на прошлой неделе материнская группа SK Group подписала соглашение о партнерстве с Nvidia на сумму более $500 млрд, охватывающее как закупки чипов памяти американской компанией, так и приобретение суперкомпьютеров.

Напомним, ранее сообщалось, что конкурент Samsung вышел на биржу в США. SK Hynix привлек рекордные $26,5 млрд. Южнокорейский гигант успешно реализовал крупнейшую в истории США первоначальную продажу акций среди иностранных эмитентов.