Відомий виробник чипів інвестує $31 млрд, щоб уникнути дефіциту на ринку

Південнокорейський виробник чипів пам'яті SK Hynix Inc. планує спрямувати на капітальні інвестиції у 2026 році щонайменше 45 трлн вон ($31 млрд). Це приблизно на 50% більше порівняно з попереднім роком і є рекордним показником для компанії.

Про це повідомляє Delo.ua із посиланням на дані Bloomberg.

Стрімке збільшення інвестицій відбувається на тлі занепокоєння інвесторів щодо можливого надмірного вкладення коштів у інфраструктуру штучного інтелекту.

У другому кварталі 2026 року чистий прибуток SK Hynix зріс на 1242% (у 13 разів) завдяки одноразовим прибуткам від інвестицій. Операційний прибуток компанії збільшився на 557%.

Водночас операційний прибуток і виручка виявилися нижчими за високі прогнози аналітиків. За словами керівника відділу досліджень CLSA Securities Korea Санджива Рани, це сталося переважно через слабшу структуру асортименту продукції.

Реакція ринку та прогнози щодо попиту

Попри рекордні фінансові результати та маржинальність понад 80%, акції SK Hynix у Сеулі впали на 19%. Динаміка відображає завищені очікування ринку від сектору ШІ та занепокоєння, що великі технологічні компанії будують більше дата-центрів, ніж необхідно. За останній місяць компанія втратила близько 45% своєї вартості на тлі загальної волатильності.

Виконавче керівництво SK Hynix відкидає ці побоювання та зазначає, що компанія підписує довгострокові контракти, а високий попит перевищуватиме пропозицію щонайменше до 2030 року.

Зараз компанія готується до масових поставок наступного покоління високосмугової пам'яті для свого головного клієнта — корпорації Nvidia Corp. — у 2027 році.

Крім того, минулого тижня материнська група SK Group підписала угоду про партнерство з Nvidia на суму понад $500 млрд, яка охоплює як закупівлі чипів пам'яті американською компанією, так і придбання суперкомп'ютерів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що конкурент Samsung вийшов на біржу США. SK Hynix залучив рекордні $26,5 млрд. Південнокорейський гігант успішно реалізував найбільший в історії США первинний продаж акцій серед іноземних емітентів.