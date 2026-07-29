Wildberries намагається отримати допомогу від Кремля після атак українських дронів – Reuters

Найбільший російський маркетплейс Wildberries звернувся до влади РФ за податковими пільгами та пільговими кредитами після того, як атаки українських дронів знищили 10% його складських площ і завдали значних збитків. Центральну роль у наданні допомоги має відіграти державний банк ВТБ.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters, з посилання на власні джерела.

Руйнування складів та наслідки для бізнесу

Як зазначає агентство, українські безпілотники пошкодили щонайменше сім складських об'єктів Wildberries, знищивши близько 10% складських потужностей компанії. Це порушило логістику та завдало збитків десяткам тисяч малих підприємств РФ, які продають товари через платформу.

У компанії заявили, що знадобиться щонайменше 30 днів для оцінки збитків, перш ніж розпочнуться виплати продавцям, чий товар зберігався на постраждалих складах. Для підтримки партнерів маркетплейс знизив плату за зберігання товарів.

За словами інсайдера, Wildberries перебуває у складній фінансовій ситуації та планує звернутися за підтримкою до держави. Засновниця та генеральна директорка Wildberries Тетяна Кім вже обговорювала з владою надання податкових пільг для зменшення тиску на компанію під час виплати компенсацій. Підтримка може надаватися у формі банківських позик, пільг або субсидій.

"Були питання щодо можливості підтримки ВТБ нашого партнера, Wildberries, після цих негативних подій. Якщо ми отримаємо такий запит, ми, звичайно, будемо відкриті для різних форм кредитної підтримки", — сказав перший заступник генерального директора ВТБ Дмитро П’янов.

Удари по Wildberries

18 липня президент Володимир Зеленський підтвердив українські удари по Московській і Тамбовській областях РФ, внаслідок яких спалахнули склади російського інтернет-магазину Wildberries.

Пізніше, у ніч на 22 липня, українські безпілотники атакували логістичні центри Wildberries у Краснодарі та Невинномиську, які входять до найбільших у компанії.

Станом на 22 липня удари українських дронів по найбільших логістичних центрах Wildberries вже завдали Росії збитків на понад 180 млрд рублів ($2,3 мільярда доларів США) і можуть спровокувати масштабні проблеми в системі постачання, торгівлі та прискорити інфляцію.

Крім того, уранці 24 липня українські безпілотники атакували об'єкти в Санкт-Петербурзі, Ленінградській області та в окупованому Криму. Поразок зазнали логістичні комплекси маркетплейса Wildberries у Новосаратовці під Петербургом та у Сімферополі, а також цивільні й промислові об'єкти регіону.

Сьогодні стало відомо, що у Рязанській області РФ після атаки українських БпЛА спалахнув логістичний центр Wildberries. Влада заявила про пожежі на промислових об’єктах і шістьох постраждалих, а компанія повідомила про евакуацію складу.

Внаслідок втрат потужностей найбільший російський маркетплейс Wildberries розпочав пошук складських приміщень у Казахстані після серії ударів українських безпілотників по логістичних центрах на території Росії.